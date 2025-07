Tigre busca engatar boa sequência e ampliar crise do Botafogo-PB

O triunfo por 3 a 0 diante do Anápolis-GO no último jogo, após três rodadas sem vencer, pode ser o ponto de virada na campanha do São Bernardo FC na Série C. Nesta segunda-feira (7), às 19h30, o Tigre tem outra boa chance de se manter na parte de cima da tabela, já que encara, fora de casa, um Botafogo-PB em crise.

Somando 15 pontos, o Aurinegro se mantém na briga por um lugar na zona de classificação à segunda fase. Já pelo lado adversário, a fase é ruim. O Botafogo está no Z-4, com nove pontos, e tem apenas uma vitória nos últimos 11 jogos somando todas as competições.

Apesar disso, o técnico Ricardo Catalá não enxerga vida fácil para o São Bernardo na partida. “Sabemos que o adversário está pressionado e precisa vencer. É um jogo que será tratado como uma final por eles, e é assim que devemos encarar também, como um jogo de muito valor”, explica.

Ainda de acordo com Catalá, mesmo diante de um adversário que passa por momento conturbado, a partida no Estádio do Almeidão, em João Pessoa, deve ser decidida por detalhes, como a maior parte dos jogos da Série C até aqui. Em 100 confrontos disputados nesta edição, 31 acabaram empatados.<EM>

“Penso que a segunda metade da competição é muito difícil, independentemente de quem seja o adversário, pois todos já sabem qual é o seu objetivo. A equipe do Botafogo é muito bem organizada, e a condição de tabela é circunstancial, e não fator principal da partida”, finaliza Catalá.

