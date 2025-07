Vereador de São Caetano recorda artilharia pela Copa Diarinho

Aos 32 anos, Matheus Lothaller Gianello construiu uma trajetória marcada pela disciplina, pelo espírito coletivo e pela vontade de transformar. Hoje vereador em São Caetano pelo PL, iniciou sua história com a bola nos pés, disputando a antiga Copa Diarinho de Futebol Society pelo time de base da escolinha do Palmeiras, no início dos anos 2000.

Na época, com apenas 8 anos, marcou 30 gols em dez jogos pela categoria Fraldinha e conquistou o prêmio de artilheiro da competição, em 2001. Hoje, usa outras ferramentas para gerar impacto social e contribuir positivamente com a cidade.

Formado em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, Matheus se graduou em 2016, após um período de intercâmbio na cidade do Porto, em Portugal. Aprovado na OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), atua como advogado há nove anos.

Eleito para o primeiro mandato em 2020, com 1.394 votos, Matheus foi reeleito em 2024 com 2.874. Entre seus principais projetos na Câmara estão o Código de Defesa da Mulher e a participação direta na implementação do programa Tarifa Zero em São Caetano.

“Acho que toda criança tem que ter esse tipo de oportunidade de fazer algum tipo de esporte e aproveitar. A gente tem esse sonho de ser jogador, mas ao mesmo tempo o esporte é para inclusão”, disse Gianello, relembrando de sua experiência na Copa Diarinho e do impacto do futebol em sua formação.

“Participar desta Copa, que unia todas as cidades do Grande ABC, foi muito bacana. Você podia jogar com a molecada de outras cidades, de outras escolinhas, todo final de semana tinha jogo. Foi bem proveitoso”, comentou Gianello.

A vivência no esporte, que inclui também a prática do tênis, ajudou a moldar o caráter de Matheus e a desenvolver seu senso coletivo. Ele acredita que, assim como no esporte, a política exige trabalho em equipe, empatia e preparo para que boas ideias saiam do papel e se tornem realidade.

“Não adianta você fazer cinco gols e tomar seis. O atacante precisa do goleiro, o goleiro do zagueiro. E aqui na Câmara é a mesma coisa. Não adianta ter a melhor ideia do mundo e não ter parceria com os meus pares para aprovar um projeto importante”, afirmou.

Morador do bairro Santa Paula, Gianello reforça o valor de políticas públicas voltadas ao esporte de base. Para ele, incentivar este tipo de prática entre os jovens não é só uma forma de combater o sedentarismo, mas também de promover a cidadania e a convivência social. “Essas competições escolares, de crianças, trazem mais saúde e mais oportunidades de convivência. É isso que é o mais legal. Dentro das quatro linhas, todo mundo é igual, e acho que essa é uma das lições mais importantes para você colocar na cabeça delas”, finalizou o vereador.

A trajetória de Matheus mostra que, mesmo sem chegar ao futebol profissional, a vivência no esporte pode ser determinante para abrir portas em outras áreas, como o direito e a política.

