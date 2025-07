Otávio Gonzeli e Talita de Oliveira vencem o Brasileiro de Ciclismo na Via Anchieta

Organizado pela CBC (Confederação Brasileira de Ciclismo) e pela Federação Paulista de Ciclismo, o Campeonato Brasileiro da modalidade teve sua edição na Via Anchieta, com trecho em São Bernardo, neste fim de semana. O percurso de 73,4 km foi marcado por um ritmo forte e constante, com o pelotão numeroso e bastante competitivo nas categorias Masculino e Feminino.

Na Elite Masculina, no sábado (5), o título ficou com Otávio Gonzeli (Swift Pro Cycling), que cruzou a linha de chegada com o tempo de 3h12min15s, vencendo no sprint final uma pequena fuga com quatro atletas. A medalha de prata foi para Cainã Guimarães (São José Ciclismo/Instituto Athlon), que completou a prova com o mesmo tempo do campeão, seguido por André Gohr (Taubaté Cycling Team), com 3h12min16s.

“Essa vitória tem um sabor especial. Vencer um Brasileiro sempre tem uma energia especial. Venho trabalhando duro há meses, e conseguir fazer a diferença no final foi incrível. A equipe também foi fundamental taticamente, estávamos preparados para todos os cenários. Estou muito feliz com essa camisa de campeão brasileiro”, comemorou Otávio. Entre os atletas Sub-23, o ouro ficou com Vinicius dos Santos (São José Ciclismo/Instituto Athlon), que completou a prova em 3h12min25s.

Já na disputa da prova de resistência feminina, ontem, a definição ficou para o sprint final, e quem acelerou forte foi Talita da Luz de Oliveira (ABEC Rio Claro), que venceu na Elite e conquistou o título nacional com o tempo de 1h53min27s. Vice-campeã, Livia Leozzi (ABEC Rio Claro) completou a prova em 1h53min28s, seguida por Carolina Barbosa (Indaiatuba Cycling Team), com 1h53min29s. Luiza Cocuzzi comemorou a vitória na Sub23 com 1h53min30s.

“Foi uma corrida intensa do começo ao fim. Eu ainda estou sem acreditar e muito emocionada. A equipe trabalhou com muita inteligência, sempre nos mantendo bem colocadas. Esse título é resultado de uma construção coletiva. Estou muito feliz por vestir a camisa de campeã brasileira”, disse Talita após a vitória.