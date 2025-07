Renato Peixe é anunciado como novo técnico do Santo André

Renato Peixe foi o nome escolhido pela diretoria do Santo André para assumir o cargo técnico e buscar a recuperação do clube na Copa Paulista. O treinador de 46 anos foi oficializado pelo Ramalhão na manhã desta terça-feira (8) e já comanda as atividades do elenco. O auxiliar técnico Nivio Caetano também chega para a comissão da equipe.



O Santo André aposta em um nome conhecido para a sequência da competição. Renato Peixe teve passagem pela equipe entre os anos de 2014 e 2015, quando atuava como lateral-esquerdo, e balançou as redes uma vez em 34 jogos disputados.

Além disso, também esteve à frente da equipe como treinador, em 2022, na disputa da Série D do Campeonato Brasileiro. Como comandante, Peixe somou nove jogos, com três vitórias, dois empates e quatro derrotas (40,74% de aproveitamento).



Renato Peixe também acumula passagens, como treinador, por EC São Bernardo, São José, Lemense, Ipatinga e Cianorte.



A missão do novo comandante não é fácil. Com quatro rodadas disputadas na Copa Paulista até o momento, o Ramalhão é lanterna do Grupo-4, com apenas dois pontos somados, além do pior ataque do torneio (zero gol) e a segunda defesa mais vazada da competição, com seis gols sofridos.



Já com Renato Peixe à frente da equipe, o Santo André encara o Oeste pela próxima rodada da Copa Paulista. O jogo acontece na próxima segunda-feira (14), fora de casa, às 19h, e marca o encerramento da fase de grupos do torneio.

