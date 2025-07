EC Santo André demite técnico José Oliveira após início ruim na Copa Paulista

A derrota por 2 a 0 no clássico contra o São Caetano, pelo último compromisso pela Copa Paulista, foi o ponto final da passagem de José Oliveira como técnico do EC Santo André. O comandante teve sua saída oficializada pelo clube na tarde desta segunda-feira (7), após somente quatro jogos à frente da equipe.

Junto ao treinador, o auxiliar técnico Pedro Paulo também deixa o time andreense.

Em nota oficial, o Ramalhão reconheceu a dupla pelo período. “O clube agradece aos profissionais pelo empenho, dedicação e pelos serviços prestados durante o intervalo em que estiveram no Santo André, desejando sucesso em seus futuros projetos”, diz a publicação.

Nas partidas no comando do Ramalhão, José Oliveira acumulou um aproveitamente de apenas 16,67%. Foram quatro partidas, somando dois empates (0 a 0 diante de Portuguesa Santista e Taubaté) e duas derrotas (4 a 0 contra São José e 2 a 0 frente ao São Caetano), todos válidos pela Copa Paulista.

Com os dois pontos no torneio, o time andreense é o lanterna do Grupo-4, fora da zona de classificação ao mata-mata, e um ponto atrás do São Caetano, time que abre o G-4.

Além da última posição, Oliveira deixa o Santo André com o pior ataque da chave, com zero gol marcado, além da defesa mais vazada do grupo (seis gols levados) e a segunda pior no cénário geral da Copa Paulista, à frente apenas do Guarani, da Chave 3, que viu suas redes serem balançadas sete vezes.

Agora, a cúpula do Santo André trabalha para encontrar um novo nome para o cargo até a próxima rodada. “A diretoria informa ainda que o departamento de futebol já avalia o mercado e, em breve, anunciará novidades sobre a nova comissão técnica”, anunciou o clube em comunicado oficial.

A próxima partida marca o fim do primeiro turno da competição, e o Ramalhão encara o Oeste, fora de casa, às 19h da próxima segunda-feira (14). O adversário também faz um campeonato instável, com uma vitória, um empate e duas derrotas, somando quatro pontos e a terceira colocação da chave.

