Espanha goleia Bélgica e encaminha classificação na Eurocopa Feminina

Dominante na Eurocopa Feminina de futebol, a Espanha goleou a Bélgica por 6 a 2 na tarde desta segunda-feira (7), pela segunda rodada do Grupo B da competição. Com o resultado, as espanholas encaminham a liderança da chave e podem garantir a classificação às quartas de final já nesta rodada.



Apesar do placar elástico, a equipe treinada por Montse Tomé não teve um jogo fácil, e chegou a ver o placar empatado por 2 a 2 já no segundo tempo.A Bélgica foi capaz de anular as duas primeiras desvantagens no resultado, com Justine Vanhaevermaet e Hannah Eurlings, respondendo aos gols de Alexia Putellas e Irene Paredes. O segundo gol belga chegou a ser anulado por impedimento, mas teve a decisão revertida pelo VAR.

Mesmo assim, a igualdade não durou muito tempo, já que Esther Gonzalez marcou o terceiro e voltou a deixar a Espanha na frente do marcados aos sete minutos da etapa final. Mariona Caldentey fez o quarto, aos 16 minutos, enquanto Claudia Pina ampliou a diferença, aos 36. Alexia Putellas marcou seu segundo tento e fechou a conta já aos 41 minutos finais.



O resultado manteve a Espanha na ponta do Grupo B, com seis pontos, enquanto as belgas estão na terceira posição, sem pontuar. Portugal (4º) e Itália (2º), que fecham a chave, se enfrentam às 16h desta segunda-feira. Uma vitória italiana garante as espanholas no mata-mata.



O último compromisso da Espanha na fase de grupo acontece na sexta-feira (11), quando a equipe encara a Itália, também às 16h.

