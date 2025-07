Bortoleto lamenta erros após abandonar GP da Inglaterra ainda no início: 'Fui muito otimista'

Depois de brilhar no GP da Áustria, na semana passada, quando terminou em oitavo e alcançou a zona de pontuação da Fórmula 1 pela primeira vez, Gabriel Bortoleto teve um fim de semana para esquecer na Inglaterra. A prova no circuito de Silvestone, neste domingo, durou apenas quatro voltas para o brasileiro, que rodou na curva, bateu, perdeu a asa traseira e abandonou a corrida.

"Infelizmente, não conseguimos repetir o desempenho que tivemos na Áustria. Trocamos os pneus ao final da terceira volta e, sinceramente, não consegui controlar o carro e acabei batendo na barreira de pneus", lamentou Bortoleto, que buscou uma estratégia ousada de utilizar pneus secos com a pista ainda molhada.

"Esse tipo de corrida às vezes exige que você arrisque. Decidi colocar pneus médios bem cedo, antes mesmo da largada, porque vi que a pista estava secando, mas não secou tão rápido quanto eu imaginei. Foi uma decisão minha, disse à equipe que ia parar para a troca, mas cometi um erro", explicou.

Assim como Bortoleto, outros quatro novatos da temporada - Kimi Antonelli, Isack Hadjar, Franco Colapinto e Liam Lawson - não completaram o GP da Inglaterra. "Estava difícil para todo mundo, não só para mim, aí errei de novo. Fui otimista demais no acelerador, pisei e o carro deu um grande balanço", comentou o brasileiro, explicando como perdeu o controle do carro antes de bater.

Antes mesmo da prova, Bortoleto rodou no terceiro treino livre, no sábado, quebrou a suspensão e perdeu o assoalho com as últimas atualizações da Sauber, o que provocou a queda de rendimento no carro e o 16º lugar no grid de largada. Como consolação em um fim de semana ruim, restou a ele festejar o terceiro lugar do companheiro de equipe, Nico Hülkenberg, que conquistou o primeiro pódio na carreira após 15 anos na Fórmula 1.

"Fiquei feliz pelo Nico, que fez um trabalho incrível. O time também merecia isso, depois de um dia difícil para mim. Todos eles merecem bons pontos e esse pódio, que espero que seja o primeiro de muitos", comentou Bortoleto, que agora buscará voltar à zona de pontuação no GP da Bélgica, entre 25 e 27 de julho.