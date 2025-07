Fluminense x Chelsea: saiba onde assistir, horário e prováveis escalações

O único representante brasileiro que resta no Mundial de Clubes é o Fluminense, que encara os ingleses do Chelsea às 16h (de Brasília), nesta terça-feira (8), em jogo válido pela primeira semifinal da competição. A partida acontece no MetLife Stadium, em Nova Jérsei, e terá transmissão ao vivo de Globo, SporTV, Cazé TV e DAZN.



Os cariocas vivem o Mundial dos sonhos, à um passo da grande decisão e com uma sequência de 11 jogos invictos somando todas as competições. Pelo mata-mata, o time comandado por Renato Gaúcho já deixou para trás a Inter de Milão-ITA e Al-Hilal, da Árabia Saudita.



Pelo lado inglês, o time também vive ótima fase. São sete vitórias nas últimas oito partidas, que passaram pelo título da Conference League, o quarto lugar no Campeonato Inglês, a vaga na próxima edição da Champions League e a semifinal do Mundial. Os londrinos bateram Benfica-POR e Palmeiras nas fases anteriores da competição.

A partida marca também o reencontro do zagueiro Thiago Silva com o Chelsea, time que defendeu entre 2020 e 2024, e é considerado ídolo, com a conquista da Liga dos Campeões de 2021.



O vencedor do confronto garante vaga na grande final e espera a definição do duelo entre Real Madrid-ESP e PSG-FRA para conhecer o adversário do título.



Detalhes da partida:

- Dia e horário: terça-feira, 8 de julho, às 16h (de Brasília).



- Local: MetLife Stadium, em Nova Jérsei, nos Estados Unidos.



- Onde assistir: Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada), Cazé TV (YouTube) e DAZN (streaming)



Prováveis escalações:

Fluminense: Fábio, Ignácio, Thiago Silva e Renê (Thiago Santos); Guga, Bernal, Nonato, Hércules e Fuentes; Arias e Cano.

Técnico: Renato Gaúcho



Chelsea: Robert Sánchez; Malo Gusto, Chalobah, Adarabioyo e Cucurella; Moisés Caicedo e Enzo Fernández; Pedro Neto, Cole Palmer e Nkunku; João Pedro (Nicolas Jackson).

Técnico: Enzo Maresca

