Ciesp conhece práticas ESG da Scania

Rafael Cervone, presidente da unidade são-bernardense do Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo), além de diretores e conselheiros, participaram na última sexta-feira de visita ao Complexo Industrial da Scania, situado na mesma cidade. A montadora de caminhões e ônibus de origem sueca é considerada referência em boas práticas de sustentabilidade. Dentre seus produtos no segmento, está o veículo movido a biometano, lançado em 2018.

O diretor institucional da Scania Latin America, Gustavo Bonini, revelou que a multinacional está engajada em liderar a mudança para sistema de transporte mais sustentável, trabalhando em especial com a descarbonização. Explicou que a empresa tem atuado com soluções sustentáveis, mas que sejam viáveis para o uso no Brasil, com destaque para os biocombustíveis, aproveitando a vocação do País.

A Scania aposta na compra de energia elétrica limpa e implementou há dois anos uma ETE (Estação de Tratamento de Efluentes), o que permite o tratamento de toda a água e a reutilização no processo produtivo. A ação também tem impactos na área de responsabilidade social, visto que a empresa doa diariamente dois caminhões-pipas de 40 mil litros de água à Prefeitura de São Bernardo, como forma de retribuir o acolhimento da cidade “Não é só olhar o processo produtivo para uma fábrica vender. É pensar no legado que nós vamos deixar para as próximas gerações”, afirma Bonini.

O diretor destaca ainda que, atualmente, é muito difícil uma indústria sobreviver sem estar conectada com a pauta ESG, alinhada às boas práticas de sustentabilidade, responsabilidade social e governança. Na sua avaliação, a conexão com a pauta engaja não apenas os consumidores, como também os funcionários.

A Scania também tem trabalhado, segundo ele, para ampliar a diversidade racial, de gênero, de idade e de formação dentro de suas plantas, o que é fundamental para promover criatividade e inovação na sua opinião.





RECONHECIMENTO

O presidente do Ciesp, Rafael Cervone, diz ter ficado impressionado com os números apresentados. A empresa conseguiu reduzir em 50% a pegada de carbono, tema trabalhado pelo Senai-SP no programa Jornada da Descarbonização, que ensina empresas de micro, pequeno e médio porte a mapearem a pegada de carbono, a mitigarem e a compensarem suas emissões, transformando os resultados em vantagem competitiva no mercado.

“A Scania é uma empresa que é galgada na economia verde. Eles estão liderando essa transição na mobilidade para o uso de combustíveis verdes, como o biometano, no gás natural, no carro elétrico e em tantas outras coisas. A empresa tem uma história de quase 70 anos e serve de referência não só para o Brasil, como para o mundo”, disse Cervone.

O diretor do Ciesp de São Bernardo, Mauro Miaguti, destacou que a Scania já é considerada referência em ESG em São Bernardo há muitos anos. “Para nós é um grande prazer poder mostrar isso para os nossos associados em um tema tão importante e que está tão em evidência como hoje. Não é só a questão do meio ambiente, mas a questão social e de governança também”, afirma.

Para Miaguti, a pauta ESG pode passar por atualizações, mas continuará sólida entre as empresas. Na opinião dele, o assunto da saúde mental tende a ganhar destaque dentro do tema da Responsabilidade Social.