Ataques hacker no Discord: não caia no trote

25/07/2019 | 10:18

“Achou que tínhamos sumido? Você se enganou. Aguarde uma surpresa em 27 de julho…” Esse texto, acompanhado da imagem do famoso gato Félix, tem circulado na internet. O alerta surgiu originalmente no discordgg.ga, um site de phishing que já foi usado por criminosos para atacar usuários do Discord e que foi tirado do ar há algum tempo.



Usuários preocupados e receosos têm postado ou encaminhado o texto para outras pessoas dizendo que um vírus roubará as contas do Discord, e estão orientando a não usar o serviço de mensagens de forma alguma no próximo sábado, 27 de julho. Mas, a empresa de segurança Kaspersky Lab afirma que deixar de usar o serviço não garante a segurança dos seus dados.

Por isso, a Kaspersky listou algumas recomendações do que fazer para proteger a sua conta, independentemente da situação:

1. Não se apavore, pois o texto não passa de um trote. É difícil imaginar uma situação real na qual cibercriminosos avisem sobre um ataque antes de agir;

2. Nunca compartilhe seus dados (incluindo login e senha do Discord) em páginas web que foram enviadas via link em uma mensagem. Desconfie mesmo se você receber a mensagem de alguém conhecido. O phishing é uma das maneiras mais eficazes que criminosos usam para roubar contas;

3. Ative a autenticação de dois fatores no Discord. Clique aqui para ver as instruções – e não se preocupe, pois este é um link para uma página de suporte oficial do Discord e você não precisará inserir detalhes da sua conta.

