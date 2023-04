Booking.com: 6 destinos com características sustentáveis

Da Redação

Andar a pé é uma forma ideal para conhecer bem uma cidade. É o melhor jeito de descobrir novos lugares, interagir com moradores locais e ter uma experiência de viagem autêntica sem deixar o meio ambiente de lado.

Outra alternativa é andar de bicicleta ou usar o transporte público para conhecer os pontos turísticos de maneira sustentável.

De acordo com uma pesquisa da Booking.com, 8 em cada 10 (79%) viajantes brasileiros querem usar meios de transporte mais ecológicos em suas viagens. Além disso, 86% dizem que estão mais propensos a escolher uma acomodação sustentável.

Pensando nisso, 33Giga e Booking.com compartilham 6 das melhores cidades do mundo para usar opções de transporte sustentáveis com base em avaliações de viajantes**, além de dicas de acomodações sustentáveis nesses destinos, que possuem o selo Viagem Sustentável da Booking.com.

Kyoto, Japão

Kyoto é uma cidade fascinante, que mistura agitação moderna e história antiga, além de ser um dos destinos mais recomendados na Booking.com para viajar de forma sustentável.

Conhecida por seus templos históricos, a cerimônia do chá e os tradicionais arranjos florais, Kyoto é uma metrópole próspera e avançada.

Os inúmeros pontos turísticos da cidade ficam relativamente distantes entre si, então é preciso precisar pegar o transporte público para ir de um lugar até outro. Porém, o melhor jeito de conhecer cada região é caminhando. A região do templo Kiyomizu-dera é bem interessante para uma caminhada e os santuários e barracas de lanches deixam o lugar bem animado.

Nova York, EUA

Como as ruas são numeradas e dispostas em formato de grade, é muito improvável se perder em Nova York, destino mais recomendado da Booking.com para caminhar. Vale a pena percorrer Manhattan a pé e descobrir seus diversos bairros, do SoHo até Midtown, passando pelo Central Park.

Para conhecer a cena boêmia da cidade, é indicado reservar um passeio a pé pelo Greenwich Village e descobrir as ruas e as casas históricas desse bairro artístico. Também é possível pegar o metrô como um verdadeiro nova-iorquino.

Copenhague, Dinamarca

Copenhague é um destino escandinavo repleto de excelente arquitetura e história. A cidade é conhecida por ser boa para andar de bicicleta e, de acordo com os dados de recomendação da Booking.com, é um dos melhores destinos para praticar ciclismo.

A melhor maneira de conhecer a capital da Dinamarca é fazendo um passeio guiado de bicicleta, no qual o viajante vai pedalar por pontos turísticos famosos e outros locais menos conhecidos.

No passeio, os visitantes também aprendem a reduzir sua pegada de carbono e sobre como Copenhague se tornou uma das cidades mais sustentáveis e eficientes do mundo no uso de energia.

Marrakech, Marrocos

A encantadora e colorida cidade de Marrakech é envolvente e cheia de energia. Vale admirar a arquitetura, os jardins amplos e vivenciar um pouco da antiga riqueza dessa cidade antes de encerrar o passeio com vistas panorâmicas da medina de Marrakesh em um terraço escondido.

O Marrocos também costuma ser reconhecido como um dos países mais sustentáveis do mundo. Os esforços do país para evitar as mudanças climáticas por meio do uso de energia renovável e da proibição de sacolas plásticas destacam o Marrocos como um destino ecológico, além de ser reconhecido e recomendado por viajantes da Booking.com por ser sustentável.

Praga, República Tcheca

Esse destino europeu é um ideal para quem gosta de caminhar sem rumo, se perder pelas ruas de paralelepípedos e pátios pitorescos. Os viajantes podem explorar os bairros de um dos destinos mais recomendados na Booking.com para caminhadas urbanas, descobrir o cenário artístico boêmio e provar algumas das melhores cervejas do mundo.

Para vivenciar a cidade após o pôr do sol, vale reservar um passeio noturno partindo da entrada da Torre da Ponte na Cidade Velha, no qual os visitantes podem atravessar a Ponte Carlos com vista para o Castelo de Praga e a Catedral de São Vito, conhecer a história dessa cidade medieval preservada e aproveitar alguns dos melhores locais da cidade para fotografia noturna.

Taipei, Taiwan

A agitada capital de Taiwan oferece inúmeras opções gastronômicas saborosas, além de uma linda paisagem natural.

Caso o viajante tenha interesse nas artes criativas, na história da cidade ou nos mercados noturnos mundialmente famosos, Taipei tem opções para todos os gostos.

A cidade também conta com oito parques nacionais, montanhas imponentes, ilhas no litoral e estações de águas termais. Devido ao sistema de transporte público bem mapeado, fica fácil se locomover pela cidade.

Por isso, não é surpreendente que esse seja um dos destinos mais recomendados por viajantes da Booking.com para transporte público acessível.