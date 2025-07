Harry Styles aposta em produtos eróticos; saiba quanto custa e onde comprar

A marca Pleasing, criada por Harry Styles, acaba de dar um passo ousado no mercado de bem-estar íntimo. Nesta quinta-feira (24), a empresa lançou oficialmente dois novos produtos: um vibrador de uso externo e um lubrificante com certificação internacional. A novidade causou grande repercussão nas redes sociais.



Conhecida até então por itens de beleza e moda — como esmaltes, fragrâncias e acessórios —, a Pleasing agora aposta no universo do prazer. O principal destaque é o Double-Sided Vibrator, batizado assim por apresentar funcionalidades em ambas as extremidades. Apesar do nome, o site da marca informa que o item foi desenvolvido exclusivamente para uso vaginal, não sendo recomendado para a região anal.



O segundo lançamento é um lubrificante íntimo com fórmula aprovada pela agência sanitária norte-americana FDA. Com embalagem de 100 ml, o produto promete longa duração e é compatível com diversos preservativos e brinquedos eróticos.



Ambos os itens já estão disponíveis no site oficial da Pleasing. O vibrador custa US$ 79 (aproximadamente R$ 397), enquanto o lubrificante sai por US$ 29 (cerca de R$ 146). Por enquanto, os envios estão restritos aos Estados Unidos e Reino Unido.



O cantor, que tem se mantido afastado dos palcos desde o fim da turnê “Love on Tour”, ainda não comentou publicamente sobre os novos lançamentos, mas os produtos já colocam sua marca em um novo território: o do autocuidado e da sexualidade sem tabus.