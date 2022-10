Streaming: você sabe quanto gasta com serviços por assinatura?

Da Redação

Do 33Giga



28/10/2022 | 13:55



Analistas da Picodi.com verificaram os preços dos serviços de assinatura de entretenimento mais populares em 60 países. Com isso, calcularam a parte do salário médio que se gasta em assinaturas mensais.

No ranking, a Picodi incluiu entre os serviços de assinatura de entretenimento:

os dois serviços de streaming de vídeo mais populares (Netflix e Prime Video)

uma plataforma de streaming de música (Spotify)

uma de e-book e audiobook disponível internacionalmente (Scribd)

e uma assinatura de jogos (Game Pass da Microsoft), que está disponível tanto no PC como em consoles e oferece títulos de alguns dos desenvolvedores mais conhecidos.

Confira o infográfico da Picodi.

Entre os países incluídos no ranking de serviços de assinatura de entretenimento, após a conversão para dólares, os suíços têm que pagar o preço mais alto pelo pacote de 5 assinaturas – US$64,21/mês. O segundo país a pagar mais caro na comparação é os EUA (US$60,45), seguido pelo Reino Unido em terceiro lugar (US$51,29).

Entretanto, após sobrepor o preço dos serviços de assinatura com o salário líquido médio, a situação muda completamente: o pacote de assinaturas custará em média apenas 1,2% do salário suíço, um americano – 1,5% e um britânico médio – 2,2%.

Os cidadãos da Índia, Argentina e Turquia podem usufruir dos preços mais baixos do mundo. Para o pacote de assinaturas discutido, os indianos têm que pagar US$23,95, os argentinos – US$23,36, e os turcos – US$16,78.

É assim que os preços dos serviços de assinatura de entretenimento individuais do pacote discutido são parecidos no Brasil:

Netflix – R$39,90

Vídeo Prime – R$14,90

Spotify – R$19,90

Scribd – R$52,60 (US$9,99)

Xbox Game Pass – R$29,99

O pacote de 5 assinaturas custa R$157,29/mês, o que é 6,5% do salário médio mensal (R$2.419). Isto coloca o Brasil no 18º lugar do ranking em termos de custo de assinatura em relação ao salário médio (quanto mais baixo o lugar, menor a porcentagem do salário). Em termos de preços de assinatura, o Brasil ficou em 53º lugar.

Na comparação entre o custo de assinatura e o salário médio, a relação mais favorável pode ser encontrada nos Emirados Árabes Unidos (0,9%), Austrália (1%) e na já mencionada Suíça (1,2%). Por outro lado, nigerianos, paquistaneses e indonésios têm que enfrentar a relação menos favorável – 22,2%, 19,5% e 16,2%, respectivamente.

Onde o entretenimento digital custa menos?

Os preços dos serviços de assinatura de entretenimento assinatura podem variar muito, dependendo do país. No caso da Netflix, há uma diferença de preço cinco vezes maior entre o país mais barato e o mais caro. Aqui está a lista de países, onde as assinaturas individuais são as mais baratas:

Países com assinatura Netflix mais barata

Paquistão (US$3,59)

Turquia (US$3,77)

Argentina (US$5,35)

Países com assinatura Prime Video mais barata

Turquia (US$0,43)

Egito (US$1,48)

Hungria (US$2,07)

Países com assinatura Spotify mais barata

Turquia (US$0,97)

Paquistão (US$1,34)

Índia (US$1,45)

Países com assinatura Xbox Game Pass mais barata

Turquia (US$1,62)

EAU (US$1,90)

Filipinas (US$2,02)

Metodologia e fontes

No ranking, a Picodi incluiu serviços de assinatura de algumas categorias diferentes: vídeo (Netflix, Prime Video), música (Spotify), livros (Scribd) e jogos (Xbox Game Pass). Os preços das assinaturas utilizadas nos cálculos foram retirados dos sites oficiais desses serviços.

No caso dos serviços, que oferecem diferentes tipos de assinaturas, utilizamos a opção padrão para um usuário individual. Os salários médios foram retirados dos sites oficiais dos escritórios de estatísticas dos países ou de outras instituições locais. Os salários líquidos foram calculados com calculadoras de salários locais.

Para a conversão de moeda, utilizamos os dados médios das taxas de câmbio do Google Finance para o período de 1 a 15 de outubro de 2022. A lista de preços de todas as plataformas nos países pesquisados está disponível para download neste link (.xlsx).