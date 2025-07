João Basso sofre lesão muscular e deve desfalcar Santos contra o Juventude

O técnico Cléber Xavier deve sofrer mais uma baixa para a sequência do Santos no Brasileirão. O zagueiro João Basso teve constatada nesta quinta-feira uma lesão no músculo adutor esquerdo e deve perder os próximos jogos da equipe na temporada, a começar pelo confronto com o Juventude, na segunda-feira que vem.

De acordo com o Santos, o jogador sentiu dores na coxa esquerda durante o treino de quarta-feira, no CT Rei Pelé. Nesta quinta, ele foi submetido a exames, que confirmaram o problema físico. Segundo o clube, que não revelou o tempo de recuperação, ele já iniciou o tratamento no departamento médico.

Se o desfalque for confirmado, o treinador terá mais um problema para resolver, agora na defesa. Basso é titular e uma das referências do setor ofensivo do time.

Em compensação, Xavier recebeu duas boas notícias nesta quinta. O atacante Guilherme e o meio-campista Willian Arão apresentaram evolução em seus processos de recuperação e estão mais perto do retorno ao time. Nesta quinta, ambos iniciaram a transição física para o gramado no CT Rei Pelé.

A transição marca a passagem do trabalho de fisioterapia para os treinos físicos no campo. O clube não apontou uma estimativa de data para o retorno de ambos. Mas é possível que a dupla esteja em condições de enfrentar o vice-líder Cruzeiro no dia 10 de agosto no Mineirão, em Belo Horizonte.

Guilherme, que vem sendo o principal atacante do time nas últimas duas temporadas, sofreu uma pancada no tornozelo direito na partida contra o Internacional na quarta da semana passada, pelo Brasileirão. Ele foi substituído com menos de 15 minutos de jogo. Barreal vem jogando em seu lugar na equipe titular santista.

Já Willian Arão busca se recuperar para ganhar sua primeira chance como titular. Contratado no início do mês, o volante esteve em campo apenas uma vez, começando como reserva contra o Flamengo, no dia 16.

O meio-campista, um dos principais reforços do time nesta janela de transferências, sofreu um edema muscular na panturrilha direita durante o treino e não vinha sendo relacionado pelo técnico Cléber Xavier.