4 filmes (e 1 jogo) que usam a prática de Krav Magá

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



14/10/2021 | 08:18



Com o avanço da tecnologia em filmes e videogames, os cenários fictícios estão cada vez mais realistas. Para as cenas de luta, por sua vez, os efeitos especiais não são suficientes. Neste contexto, dublês especialistas em Krav Magá passaram a ser procurados por roteiristas e diretores.

“Esta arte marcial desenvolvida em Israel não exige força física e se baseia nos movimentos naturais do corpo, com golpes curtos e rápidos, que visam atingir os pontos sensíveis do corpo do oponente. Sendo assim, é uma ótima opção para coreografar as cenas”, explica Avigdor Zalmon, presidente da Federação Internacional de Krav Magá.

Alguns sucessos de bilheteria dos anos 2000, inclusive, já mostravam golpes de Krav Magá nos cinemas. Confira!

Nunca Mais (2002)

Para interpretar uma esposa vítima de abusos e violência doméstica, Jennifer Lopez buscou aulas de Krav Magá para aprender movimentos de autodefesa. Ao ser questionada sobre a preparação física para o filme, a atriz ressaltou a confiança que as mulheres sentem ao praticar os movimentos.

Busca Implacável (2008)

O queridinho da Tela Quente apresenta o ator Liam Neeson no auge dos seus 56 anos utilizando movimentos de Krav Magá em boa parte das cenas de luta. O sucesso do longa foi tão grande que garantiu duas sequências – Busca Implacável 2 (2012) e Busca Implacável 3 (2014).

A Grande Mentira (2010)

O filme foca a história de uma agente israelense do Mossad, interpretada por Jessica Chastain. Para o papel, ela treinou os movimentos de Krav Magá durante quatro meses. Em entrevista, a atriz descreve a luta como uma forma de sobrevivência para conseguir se defender dos perigos e voltar para casa em segurança.

O Protetor (2014)

Denzel Washington treinou com a unidade de elite da Marinha dos Estados Unidos para viver o personagem principal do filme. A maioria dos movimentos utilizava a prática de Krav Magá, as quais são facilmente reconhecidas em algumas cenas.

Tom Clancy’s Splinter Cell: Conviction (2010)

A menção honrosa dos games vai para a Ubisoft, que, em 2009, contratou um instrutor de Krav Magá para auxiliar no desenvolvimento das cenas de ação do jogo.