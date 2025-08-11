Judocas de São Bernardo conquistam medalhas no Campeonato Junior

Quatro atletas de São Bernardo subiram ao pódio na disputa da fase final do Campeonato Paulista Junior de Judô, ocorrida neste fim de semana na cidade. A etapa decisiva se deu no Ginásio Poliesportivo Adib Moysés Dib e reuniu atletas dos principais clubes de São Paulo.

Ana Beatriz Specht Miranda ficou com a medalha de ouro na categoria meio-pesado feminino (-78kg) e se classificou para o torneio brasileiro da modalidade; João Felipe de Souza Cruz, por sua vez, foi o segundo colocado na categoria meio-médio masculino (-81kg); já Rafaela Falsetta Tomiati conquistou a prata na categoria médio feminino (-70kg) e Vinicius Dan Marinho recebeu medalha de bronze na categoria meio-pesado masculino (-100kg).

“Foi um resultado bem importante e significativo para nossa cidade. Ficamos entre os maiores clubes do Estado de São Paulo. Isso demonstra que estamos no caminho certo, os resultados estão vindo e isso demonstra que a nossa formação de atletas está colhendo frutos”, declarou Carlos Hayashida, supervisor da modalidade em São Bernardo.

Participaram da fase decisiva do Paulista Junior os principais atletas da categoria que fazem parte de um ranking da Federação Paulista de Judô, que compila os dados de várias competições durante o ano. O primeiro colocado de cada categoria recebeu o título paulista; e o campeão do ranking estadual ganhou vaga para a disputa do Campeonato Brasileiro de Judô.

