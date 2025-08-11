DGABC
DGABC

Segunda-Feira, 11 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Internacional Titulo

Trump cita Brasília como exemplo de 'capital violenta' ao anunciar mobilização para Washington

11/08/2025 | 20:40
Compartilhar notícia


O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, incluiu Brasília em uma lista com diversas "capitais violentas" nesta segunda-feira, 11.

Em coletiva para anunciar a mobilização de tropas da Guarda Nacional para Washington, Trump citou também capitais como Bogotá, Lima e Cidade do México em seu exemplo.

"Washington tem o dobro, o triplo de violência de todas elas. Você gostaria de morar em um lugar assim? Acho que não. As outras cidades são bem ruins, mas não tão ruins quanto Washington", disse ele aos repórteres.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.