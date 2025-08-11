Corinthians faz bagunça em campo, perde para o Juventude e vive jejum no Brasileirão

O Corinthians perdeu para o Juventude por 2 a 1 pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro na noite desta segunda-feira, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS). O time paulista é um dos cinco que termina oficialmente o primeiro turno, com 19 jogos. A equipe tem 22 pontos e está no 13º lugar. Com exceção do Vitória, todos os que estão abaixo dos corintianos na tabela têm partidas atrasadas.

Com frio de 8°C, o Juventude foi melhor e aproveitou falhas da defesa corintiana, principalmente na primeira etapa. O placar de 2 a 0 poderia ser ainda maior, se o time da casa não tivesse desperdiçado chances. No ataque alvinegro, Yuri Alberto e Talles Magno pouco fizeram. Apenas Matheuzinho conseguiu surpreender, de falta, mas a noite foi de ações desastrosas do lado alvinegro.

A última vitória do Corinthians pelo Brasileirão foi diante do Ceará, pela 14ª rodada. Desde então, o time perdeu para o São Paulo e empatou com Cruzeiro, Botafogo e Fortaleza, além do revés desta noite. Este foi o primeira triunfo do Juventude após uma sequência de quatro derrotas.

O Corinthians volta a campo no sábado, contra o Bahia, na Neo Química Arena, às 21h, pela 20ª rodada. Angileri, Romero e Cacá são desfalques por cartões. No mesmo dia, às 18h30, o Juventude, que é o 19ª, com 14 pontos, visita o Vitória, em duelo direto contra o rebaixamento.

O técnico Thiago Carpini, reestreando pelo Juventude, montou um time que não baixou a cabeça para o Corinthians. Os mandantes começaram assustando, após falha de Raniele na saída de bola.

Até houve resposta corintiana, mas sem levar perigo real ao Juventude. Yuri Alberto era muito bem mercado e ficou isolado dos companheiros. Do outro lado, a linha defensiva do Corinthians sofria, desprotegida e longe dos volantes.

O espaço era aproveitado pelo Juventude. O time da casa conseguia trocar passes e até recuperar a posse já no campo de ataque. Nas finalizações, porém, faltava qualidade.

A prática levou à perfeição aos 27 minutos. Jadson acertou lindo passe em profundidade para Marcelo Hermes. O primeiro cruzamento não deu certo, mas ele teve nova chance e levantou na pequena área, para Gabriel Taliari encerrar um jejum de quatro meses com uma cabeçada forte para o fundo das redes.

O gol expôs ainda mais a fragilidade defensiva que o Corinthians já vinha demonstrando. No lance em específico, Breno Bidon abandonou a marcação de Hermes, enquanto Raniele e André Ramalho deram liberdade para os adversários que marcavam.

A volta para o segundo tempo foi com o Corinthians ainda mais com a posse de bola. O time, contudo, tinha dificuldade para chegar no ataque e criar chances. Somente aos 17 minutos, Garro deixou a marcação para trás e cruzou para Talles Magno cabecear na rede pelo lado e fora. Foi o primeiro susto que a equipe levou ao Juventude na partida.

O Juventude passou a administrar a vantagem, ainda tentando busca alguns ataques. O jogo esquentou com reclamações dos corintianos e uma escalada de faltas. Cacá, no banco, chegou a receber amarelo por reclamação e está fora do próximo jogo. Foram 11 amarelos e um vermelho, ao todo.

O Corinthians parecia finalmente entrar no jogo e brigar por um empate, após desgaste físico do Juventude. Thiago Carpini agiu com substituições. Nenê superou Matheuzinho pela direita e encontrou para Matheus Babi na área, que girou e finalizou para marcar. Ambos haviam recém entrado. Foi marcado impedimento no campo, mas o VAR confirmou que o lance era legal.

Sem cabeça, o Corinthians reclamava ainda mais. Enquanto as substituições do Juventude criaram mais um gol, do lado corintiano, Romero foi expulso. A equipe paulista era uma bagunça em campo.

Já eram 44 minutos do segundo tempo, quando Matheuzinho bateu falta e conseguiu descontar. A cobrança fez bonita curva e surpreendeu o goleiro Ruan Carneiro.

Dorival ficou com apenas um zagueiro em campo ao trocar André Ramalho por Gui Negão. Foi a última aposta em busca de um empate. Não deu certo.

FICHA TÉCNICA

JUVENTUDE 2 X 1 CORINTHIANS

JUVENTUDE - Ruan Carneiro; Reginaldo, Abner, Cipriano e Marcelo Hermes; Caíque (Daniel Giraldo), Luis Mandaca (Alan Ruschel) e Jadson; Gabriel Taliari (Matheus Babi), Gilberto (Ênio) e Gabriel Veron (Nenê). Técnico: Thiago Carpini.

CORINTHIANS - Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho (Gui Negão), Gustavo Henrique e Matheus Bidu (Fabrizio Angileri); Breno Bidon, Raniele (Charles), José Martínez (Dieguinho) e Rodrigo Garro; Yuri Alberto e Talles Magno (Ángel Romero). Técnico: Dorival Júnior.

GOLS - Gabriel Taliari, aos 27 minutos do primeiro tempo; Matheus Babi, aos 35 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Gabriel Taliari, Gilberto, Cipriano, Jadson, Daniel Giraldo e Ênio (Juventude); José Martínez, Matheus Bidu, Cacá, Fabrizio Angileri e Breno Bidon (Corinthians).

CARTÃO VERMELHO - Ángel Romero (Corinthians).

ÁRBITRO - Lucas Casagrande (PR).

PÚBLICO - 8.679 presentes.

RENDA - R$ 161.695,00.

LOCAL - Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).