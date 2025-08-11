Big Band Salada Mista e Jorge Camargo se unem para concerto em São Caetano

A Big Band Salada Mista sobe ao palco do Teatro Paulo Machado de Carvalho (Al. Conde de Porto Alegre, 840, bairro Santa Maria, São Caetano) para nova edição do projeto Quinta Mista. O convidado da próxima quinta-feira (14) será o cantor, compositor, produtor e tradutor Jorge Camargo, artista com mais de 40 anos de trajetória dedicada à canção e à reflexão poética.

O espetáculo começa às 20h e é livre para todas as idades. O público é convidado a doar 1 kg de alimento não perecível, a ser entregue na entrada do teatro. Sob a regência do maestro Ogair Júnior, o evento é uma realização da Fundação das Artes de São Caetano do Sul em parceria com a Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Cultura.

Conhecido por suas obras litúrgicas que marcaram gerações, Jorge Camargo já se apresentou em diversos espaços culturais no Brasil, Estados Unidos, África e Europa. Além de músico, é mestre em Ciências da Religião, doutor em Educação e Arte, e integra a equipe da Coordenadoria de Arte e Cultura da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Ao longo das últimas décadas, também tem ministrado workshops de autoria e composição, e produzido conteúdo original nas séries “Voz e violão” e “Conversas musicais”, disponíveis em seu canal no Youtube, além do podcast “Poesia pelo mundo”, no Spotify.

Nesta edição, Jorge será acompanhado pela Big Band Salada Mista, organismo da Fundação das Artes em uma noite de celebração à música autoral, à espiritualidade e à escuta sensível.

O show marca a estreia da canção “Cada vez que subo ao palco”, fruto da parceria com o maestro Ogair Júnior. A filósofa Bell Hooks certa vez declarou: “Carregamos conosco as vozes dos que vieram antes. Falar (e eu diria expressar-se artisticamente) é um ato de resistência e de memória.”

“Estas palavras, entre outras, serviram de inspiração para a letra de ‘Cada vez que subo ao palco’, que escrevi em parceria com o Ogair Junior. Nós que temos feito de nosso espaço geográfico de expressão artística parte importante de nossas vidas, partilhamos deste sentimento quase indescritível de realização e de alumbramento quando pisamos numa plataforma ou em qualquer outro lugar que possamos chamar de palco, para exercermos nosso ofício e nossa vocação”, enfatiza Jorge Camargo.

Quinta Mista

Criado em 2023, o projeto Quinta Mista é uma iniciativa da Big Band Salada Mista que promove apresentações musicais mensais, toda primeira quinta-feira de cada mês, com convidados especiais, oferecendo ao público repertórios que valorizam a diversidade da música brasileira em arranjos para big band. Realizado no Teatro Santos Dumont, a cada edição, promove encontros entre artistas, estudantes e professores da Fundação das Artes, em uma proposta que une formação, criatividade e fruição coletiva.

Excepcionalmente em agosto, a Quinta Mista acontece dia 14 (segunda quinta-feira do mês), no Teatro Paulo Machado de Carvalho.

Serviço

Quinta Mista, com Jorge Camargo

Teatro Municipal Paulo Machado de Carvalho | Al. Conde de Porto Alegre, 840, bairro Santa Maria, São Caetano

14 de agosto de 2025 (quinta-feira), 20h

Entrada gratuita: sugere-se a doação de 1 kg de alimento não perecível

Classificação etária: livre

Realização: Fundação das Artes de São Caetano em parceria com a Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Cultura