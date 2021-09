Conheça o OV21, headphone da Thinksound feito com materiais sustentáveis

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



24/09/2021 | 09:18



A Thinksound anunciou a chegada do seu primeiro fone de ouvido feito com materiais sustentáveis. O OV21 usa bioplástico de engenharia Eastman Treva, que contém mais de 40% de conteúdo de base biológica derivado de árvores colhidas de forma sustentável. O novo headphone está em pré-venda via site oficial. Modelo custa US$ 319,99 (cerca de R$ 1.600 na conversão direta) – taxas e impostos não inclusos. Expectativa é que as primeiras unidades sejam entregues em outubro.

“Somos uma empresa que sempre teve a sustentabilidade como parte de nossa missão”, diz Aaron Fournier, presidente e fundador da Thinksound. “Historicamente, conseguimos isso usando madeira e outros componentes naturais ou recicláveis. Isso criou um desafio com o desenvolvimento de novos produtos porque tínhamos que minimizar o uso de plástico. A Treva nos ofereceu a oportunidade de desenvolver fones de ouvido de forma ambientalmente responsável”, completa.

Treva é um polímero biobased certificado pelo USDA (Departamento de Agricultura dos Estados Unidos). Ele promete unir propriedades acústicas, durabilidade, resistência química e processabilidade necessária para aplicações de engenharia em dispositivos eletrônicos de consumo.

Além do OV21, a empresa de áudio está desenvolvendo dois fones de ouvido sem fio que usam materiais sustentáveis. “Agora temos a flexibilidade para criar quase qualquer produto de áudio que nossos clientes desejam, e podemos fazer isso de uma maneira que possamos nos sentir bem”, aponta Mark Forward, diretor de marketing da Thinksound. “A Eastman oferece o tipo de tecnologia e inovação que corresponde às nossas ambições como empresa. Estamos empolgados com as possibilidades do que podemos criar juntos”, finaliza.