Erik Cardoso, do Sesi Santo André, bate recorde brasileiro e sul-americano

O velocista Erik Cardoso, do Sesi Santo André, é o novo recordista brasileiro e sul-americano dos 100 metros rasos. Ele venceu a final do Troféu Brasil 2025 com o tempo de 9.93 segundos, ontem, no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, na Capital.

A marca supera o recorde anterior de 9.96 segundos, estabelecido por Felipe Bardi em 2023, no Troféu Bandeirantes. Companheiro de clube e amigo de Erik, Bardi ficou com a medalha de prata nesta edição do Troféu Brasil, com 10.06. Vitor Hugo Silva Mourão dos Santos completou o pódio com 10s14.

Agora, aos 25 anos, Erik detém a primeira e a terceira melhor marca do País na prova dos 100 m. Também no Troféu Bandeirantes de 2023, fechou a prova com um tempo de 9,97 segundos.

LEIA TAMBÉM:

Com o resultado, Erik tornou-se oficialmente o mais rápido da história do Brasil e do continente. A melhor marca já registrada na América do Sul havia sido 9s89, do surinamês Issamade Asinga, mas o tempo foi posteriormente anulado devido a uma suspensão por doping.

Ao quebrar a barreira dos 10 segundos, Erik também garantiu a classificação no Mundial de Tóquio, que será disputado em setembro. Bardi, por sua vez, já havia assegurado presença na competição ao conquistar o título sul-americano em maio, na Argentina.

Na modalidade feminina dos 100 metros, Ana Carolina Azevedo defendeu seu título por pouco. Ela e Gabriela Silva Mourão fizeram os memos 11.14, mas Ana Carolina levou a melhor nos milésimos. Na terceira posição, ficou Lorraine Barbora Martins, com 11.35. Para a vaga no Mundial, o índice feminino é de 11.07.

OUTRO RECORDE

A marca de Erik Cardoso não foi o único recorde do Troféu Brasil. O marchador brasiliense Caio Bonfim, medalhista de prata nas Olimpíadas de Paris, venceu a prova dos 20km da marcha atlética, quebramdo também os melhores tempos brasileiros e sul-americanos da prova, com 1h18mins37s,

Com o resultado, Bonfim se torou o primeiro atleta do continente a cumprir a distância em menos de 1h19mins.

MAIS TROFÉU BRASIL

A competição também marcou o último compromisso da carreira da velocista Rosângela Santos, medalhista olímpica de bronze no revezamento 4x100m em Beining-2008. O torneio também foi marcado por homenagens à lenda Aída dos Santos, primeira finalista olímpica do Brasil, com o quarto lugar em Tóquio-1964.

LEIA MAIS: