Santo André perde mais uma na LNF e pode cair na tabela

O Santo André Intelli voltou a perder na LNF (Liga Nacional de Futsal) e já vê seus adversários próximos na tabela. Jogando no Ginásio Wadislau Niemxeski, em Camaquã, no Rio Grande do Sul, a equipe da região foi facilmente derrotada nesta quinta-feira (31) pelo Vélez Camaquã por 5 a 2, com gols de Guilherme. Krawulski, Léo Oliveira (2) e um contra de Mendes, pelo time adversário. Vinícius e Calvanese fizeram para o Intelli. O resultado fez a equipe andreense cair para a 11ª posição, com 21 pontos, podendo ser ultrapassada por mais três adversários nos próximos dias.

O time andreense acumula sua quarta partida sem vencer. Na rodada anterior, perdeu por 3 a 2 para o Marreco Futsal-PR. Antes, já havia sofrido uma virada diante do Minas Tênis Clube-MG, também por 3 a 2. O primeiro jogo da sequência ruim foi contra o Esporte Futuro-PR, em empate por 2 a 2. O Santo André agora entra sob pressão na reta final da fase classificatória, com disputa de mais oito partidas.

Já o Vélez Camaquã se estabiliza na zona de classificação da LNF, na 9ª posição, abrindo três pontos de vantagem para a equipe da região.

Na próxima rodada, o Santo André Intelli enfrenta o Corinthians. O duelo será disputado no Ginásio Noêmia Assunção, no dia 8 de agosto.