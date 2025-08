Flamengo tem estreias, mas perde no Maracanã e vê Atlético-MG abrir vantagem na Copa do Brasil

Depois de uma movimentação intensa no mercado, o Flamengo promoveu as estreias de Samuel Lino, Emerson Royal e Saúl no Maracanã, porém viu Léo Pereira falhar feio e sair derrotado por 1 a 0 para o Atlético-MG, nesta quinta-feira, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O defensor tentou sair jogando, errou o passe e entregou o gol para Cuello abrir a vantagem mínima para os mineiros.

Com a derrota, o Flamengo precisa vencer por dois ou mais gols de diferença na Arena MRV, na próxima quarta-feira, às 19h, para seguir sonhando com o bicampeonato. Já o Atlético-MG atua pelo empate para seguir na competição e garantir a premiação milionária para aliviar a crise financeira.

Dentre os novos contratados, o que mais empolgou a torcida carioca foi a de Samuel Lino. Ao entrar aos 12 do segundo tempo, o atacante venceu praticamente todos os duelos contra os zagueiros do Atlético-MG e por pouco não marcou na estreia, em chute colocado, defendido por Everson. Emerson Royal carimbou o travessão, em cruzamento de Lino. Já Sául teve uma primeira impressão tímida, mas realizou bons passes entre linhas.

Assim como no encontro do fim de semana pelo Brasileirão, Flamengo e Atlético-MG fizeram um jogo equilibrado nos primeiros 45 minutos. Poupando Arrascaeta, o time carioca teve mais o controle da posse de bola, mas tinha pouca velocidade nas transições. Enquanto isso, os mineiros fechavam bem os setores à espera de um contra-ataque.

Sem conseguir entrar na área, o Flamengo passou a arriscar de longe. A melhor delas foi de Evertton Araújo, que carimbou o travessão de Everson. Já o Atlético-MG conseguiu conectar um contragolpe, mas o chute de Cuello acertou a rede do lado de fora. Os minutos finais foram de bastante intensidade, porém a dupla não foi efetiva.

O começo lento no segundo tempo obrigou o técnico Filipe Luís a mudar logo com 10 minutos e promoveu a estreia de Samuel Lino, para ter mais fôlego no ataque. Já o Atlético-MG seguiu firme na proposta defensiva e novamente viu Varela tirar um gol, desta vez de Cuello, se antecipando ao chute - no domingo, ele tirou o gol de Rony em cima da linha. Mas, logo depois, Léo Pereira deu um presente para Cuello, que não desperdiçou e abriu o placar para o time mineiro, aos 20.

O gol fez o Flamengo promover outra estreia, desta vez de Emerson Royal e Saúl. O lateral carimbou o travessão após cruzamento de Lino. O atacante entrou inspirado e mostrou suas digitais, levando vantagem sobre os zagueiros e obrigou grande defesa de Everson, em chute rasteiro.

Na reta final, o time carioca formou uma blitz na frente da área mineira, que, mais uma vez, soube neutralizar e segurou a vantagem até o apito do árbitro. Nos acréscimos, Samuel Lino até balançou as redes, mas o grito de gol da torcida foi derrubado pelo auxiliar levantando a bandeira para confirmar o impedimento.