Memphis posta perna machucada em pênalti ao Corinthians e deve ser um dos preservados domingo

O Corinthians voltou aos treinos nesta quinta-feira mais aliviado com a vitória sobre o Palmeiras na ida das oitavas da Copa do Brasil. As atividades foram leves, em trabalho regenerativo. Memphis Depay ficou ao lado de quem jogou por 45 minutos na parte interna do CT Joaquim Grava. Mas usou suas redes sociais para mostrar a perna machucada na entrada de Gustavo Gómez. Ele deve ser um dos poupados diante do Fortaleza, no domingo.

Um dia após ser decisivo no triunfo por 1 a 0 na Neo Química Arena que dá a vantagem do empate ao Corinthians na quarta-feira, no Allianz Parque, Memphis apenas usou imagens para quem ainda questionava sobre a penalidade. Muitos palmeirenses disseram que não foi nada no lance.

O holandês postou duas fotos sobre o lance nos Stories do Instagram. Uma com o meião rasgado pela entrada do zagueiro paraguaio e a outra mostrando uma grande ferida ocasionada na jogada.

Por fim, ainda postou ao lado dos amigos estrangeiros do grupo, Rodrigo Garro e André Carrillo. O trio deve descansar diante do Fortaleza, apesar de Dorival Júnior exaltar a importância de um resultado positivo pelo Brasileirão em casa. Yuri Alberto também pode ganhar descanso pois terminou o jogo com o Palmeiras extenuado.

Depois de começar bem o dérbi, o Corinthians perdeu muito de seu poderio de marcação justamente quando os homens de frente diminuíram o ritmo no primeiro combate, ainda na saída de bola palmeirense. Dorival evitou confirmar a escalação dizendo que avaliaria o estado físico do grupo - diante do Botafogo, no fim de semana passado, ele também começou com time misto priorizando a Copa do Brasil.

Talles Magno e Romero nem entraram diante do Palmeiras nesta quarta-feira, em uma possível demonstração de que devem formar o ataque contra o Fortaleza. Eles já haviam sido titulares contra o Botafogo, jogo no qual Dorival descansou seu ataque titular - Yuri e Memphis entraram no segundo tempo - além de Garro, Martínez e o quarteto defensivo inteiro.