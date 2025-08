Falcão participa de jogo festivo na abertura da Copa São Bernardo de Futsal

A abertura da Copa São Bernardo de Futsal, nesta quinta-feira (31), contou com a participação do ex-jogador Falcão, um dos principais nomes da história da modalidade. A partida festiva, realizada no Ginásio Poliesportivo Adib Moysés Dib, teve caráter beneficente e marcou o início oficial do torneio promovido pela Secretaria de Esportes e Lazer do município.

O evento reuniu ainda influenciadores digitais e criadores de conteúdo como Lelê do Estádio 97, Lucaneta, Henry Japa, Futblack, Pablo Lima e Jhonatas De Castro. O prefeito da cidade, Marcelo Lima (Podemos), também disputou o jogo. O time adversário foi formado por atletas inscritos na competição, selecionados por sorteio. A partida, finalizada em 10 a 6 para os influenciadores, atraiu grande público, com ingresso para o evento trocado por um quilo de alimento não perecível, com toda a arrecadação destinada ao Banco de Alimentos do município. O lado social comoveu Falcão, a estrela da festa.

“Estou realmente emocionado. Mesmo com o frio, a gente conseguir lotar o ginásio e isso me deixa muito feliz. Realmente foi uma surpresa muito positiva”, disse o jogador, que marcou seis gols. “A Copa São Bernardo já começa grande em um evento como esse, com sete mil pessoas no local. Tenho certeza de que esse tipo de campeonato revela novos talentos. Muitos jogadores vão sair daqui.”

A edição 2025 da Copa São Bernardo terá disputas nas categorias principal, master e feminino, com início previsto para agosto e término em setembro. A taxa de inscrição foi de R$ 200 por equipe, valor que será revertido em premiação para os campeões.