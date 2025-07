CPTM terá mudanças em seis linhas neste fim de semana; veja como fica a circulação

Se você costuma usar os trens da CPTM nos fins de semana, prepare-se: a circulação de trens nas linhas 11-Coral, 12-Safira e no Serviço 710 será alterada nos dias 2 e 3 de agosto (sábado e domingo) por causa de obras de manutenção e modernização. As mudanças afetam plataformas de embarque e desembarque em várias estações e exigem atenção redobrada dos passageiros.



No sábado (2), a Linha 11-Coral terá operação assistida das 11h à meia-noite entre as estações Estudantes e Palmeiras-Barra Funda. A partir das 23h, o embarque na Estação Tatuapé será feito exclusivamente pela plataforma central 3, por causa de uma intervenção em máquina de chave na via permanente.



No domingo (3), as alterações começam cedo. Das 4h às 6h da manhã, os trens do Serviço 710 circularão pela plataforma 1 nas estações Ribeirão Pires e Guapituba. Depois, entre 9h e 13h, essa mesma plataforma será usada também nas estações Rio Grande da Serra, Ribeirão Pires e Guapituba. Já entre 9h e 18h, o embarque e desembarque pela plataforma 1 será adotado nas estações Ipiranga, Vila Clarice, Jaraguá e Vila Aurora.



Outros pontos de atenção no sentido Rio Grande da Serra, também no domingo: passageiros devem usar a plataforma 2 na Estação Tamanduateí e a plataforma 4 na Estação São Caetano, no mesmo horário das obras (entre 9h e 18h). Essas mudanças são necessárias para a manutenção de equipamentos chamados AMVs — aparelhos de mudança de via — e também para descarga de materiais.



A Linha 11-Coral continuará com alterações durante todo o domingo: o embarque será feito pela plataforma 2 nas estações Jundiapeba, Brás Cubas e Mogi das Cruzes, devido à substituição de cabos da rede aérea de energia.



Já na Linha 12-Safira, o embarque será alterado em duas faixas de horário. Entre 4h e 20h, os passageiros devem usar a plataforma 2 nas estações USP Leste e Engenheiro Goulart. Depois, das 21h à meia-noite, a mudança atinge as estações São Miguel Paulista e Jardim Helena–Vila Mara, também com embarque pela plataforma 2. Os serviços têm foco em manutenção da rede elétrica aérea.



Para minimizar os impactos, a CPTM informa que colaboradores estarão disponíveis nas estações para orientar os passageiros, e que painéis eletrônicos, avisos sonoros e sinalização serão utilizados durante toda a operação. Dúvidas também podem ser esclarecidas nos canais oficiais, como a Central 0800 055 0121 ou via WhatsApp no (11) 99767-7030.