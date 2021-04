Windows: como restaurar as configurações de fábrica do computador

Bianca Bellucci

Do 33Giga



12/04/2021 | 12:18



Restaurar um computador para as configurações de fábrica do Windows pode ser uma boa alternativa para quem quer resolver problemas de travamento no sistema operacional. Isso sem contar que o procedimento é útil se você decidir vender a máquina, uma vez que programas serão desinstalados e todos os ajustes voltarão ao padrão, impedindo, assim, que terceiros tenham acesso aos seus dados. Abaixo, veja como usar o recurso.

1. Abra o Menu Iniciar do Windows. Em seguida, aperte “Configurações”.

2. Dê um toque em “Atualização e Segurança”.

3. No menu da lateral esquerda, acesse “Recuperação”.

4. No item “Restaurar o PC”, clique em “Começar agora”.

5. Selecione a opção “Remover tudo”.

6. Confirme a ação pressionando “Restaurar”. O Windows iniciará a operação – que pode demorar bons minutos, dependendo da quantidade de arquivos que você tem armazenada. Ao final da restauração, a máquina iniciará como se fosse a primeira vez.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Na galeria, você confere o passo a passo em imagens: