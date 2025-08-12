Veja o obituário do Grande ABC deste dia 12 de agosto de 2025

SANTO ANDRÉ

Helena do Prado Santos, 94. Natural de Piracicaba (SP). Residia no Jardim Santo Alberto, em Santo André. Dia 7, em Santo André. Cemitério do Carmo, Curuçá.

Iracy Ribeiro, 87. Natural de Jaborandi (SP). Residia na Vila Vitória, em Santo André. Dia 7. Memorial Jardim Santo André.

Cecília Crestani de Oliveira, 86. Natural de São Caetano. Residia na Vila Cecília Maria, em Santo André. Dia 7. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Elídia Maria de Jesus Correia, 85. Natural de Paraopeba (Minas Gerais). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Durcinea Maria dos Santos, 85. Natural de Manari (Pernambuco). Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Agostinho Toshio Hiroi, 84. Natural de Registro (SP). Residia na Vila Alto de Santo André. Dia 7, em Santo André. Cemitério Municipal da Saudade, em Registro (SP).

Neusa Ferigo Dias, 77. Natural de Santo André. Residia na Vila Scarpelli, em Santo André. Professora. Dia 7. Jardim da Colina.

Sueli Akemi Uehara, 71. Natural de Santo André. Residia no Jardim Pilar, em Santo André. Dia 7. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Francisca Colares de Oliveira, 69. Natural de Quixadá (Ceará). Residia no Jardim Castro Alves, em São Paulo, Capital. Dia 7, em Santo André, Parque dos Ipês, em Itapecerica da Serra (SP).

Maria Zilda da Silva Soares, 68. Natural de Itambaracá (Paraná). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo. Curuçá.

Vera Lúcia Migliani, 68. Natural de Santo André. Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 7. Memorial Jardim Santo André.

Irapuan da Silva, 67. Natural do Recife (Pernambuco). Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Elizeu Ferreira da Silva, 65. Natural do Recife (Pernambuco). Residia no Jardim Oriental, em Santo André. Ajudante. Dia 7. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Rosilene Maria Silva dos Anjos, 65. Natural de Moreno (Pernambuco). Residia no Parque Erasmo Assunção, em Santo André. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Omar Felix de Moraes, 52. Natural de Santos (SP). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Francisco do Nascimento, 45. Natural de Monte Alegre (Rio Grande do Norte). Residia no Jardim Regina, em São Paulo. Feirante. Dia 6, em Santo André. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

José Wilson Gonçalves, 43. Natural de Francisco Sá (Minas Gerais). Residia no bairro Cata Preta, em Santo André. Pedreiro. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Rosimeire Aparecida de Lima Luzin, 42. Natural de Santo André. Residia no Parque Miami, em Santo André. Cuidadora. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Daniel Nei Machado D’Ávila, 79. Natural de São Paulo, Capital. Residia em Curitiba (Paraná). Dia 6. Cemitério de Vila Euclides

Daniel Dorta do Rosário, 71. Natural de Colatina (Espírito Santo). Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 7, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.

Luiz Roberto Ananias, 58. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 7. Cemitério de Vila Euclides.

SÃO CAETANO

Mathilde Alavarse de Brito, 96. Natural de Monte Aprazível (SP). Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 7. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

José Eduardo Negrão Julio, 65. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Cerâmica, em São Caetano. Dia 7. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Daniel Clement Valluis, 75. Natural da França. Residia no bairro Eldorado. Dia 7. Cemitério Municipal de Diadema.

Anália dos Santos Amurim, 71. Natural de Sento Sé (Bahia). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 7. Cemitério Municipal de Diadema.

Paulo Gomes de Araújo, 60. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 7. Cemitério Municipal de Diadema.

João Apolinário de Sousa, 56. Natural de Paulistana (Piauí). Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 7. Cemitério Municipal de Diadema.

Gilberto Marques dos Santos, 78. Natural de Princesa Isabel (Paraíba). Residia no bairro Eldorado. Dia 7. Vale da Paz.

Lucas Antonio Freitas dos Santos, 26. Natural de Diadema. Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 7. Memorial Jardim Santo André.

MAUÁ

Sônia Regina Biscaino Parra, 70. Natural de São Caetano. Residia no bairro Santa Maria, em Santo André. Dia 7, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

RIBEIRÃO PIRES

Benedito Pereira de Almeida, 83. Natural de Estiva (Minas Gerais). Residia no Jardim Serrano, em Ribeirão Pires. Dia 7, em Santo André. Cemitério São José.

Irene Barros da Silva Alves, 79. Natural de Areia (Paraíba). Residia no Parque Aliança, em Ribeirão Pires. Dia 7. Cemitério São José.