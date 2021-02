Plataforma vende experiências com jogadores de futebol a partir de R$ 80

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



25/02/2021 | 10:18



A Futti acaba de chegar ao mercado brasileiro com o propósito de conectar torcedores a seus ídolos do futebol, por meio de experiências presenciais ou digitais. Na prática, é possível comprar uma vivência a partir de R$ 80. Entre elas, estão: vídeos ou áudios personalizados, encontros virtuais individuais ou em grupo, a possibilidade de bater uma bola ou conversar com o ídolo, e até mesmo agendar uma visita pelo seu clube favorito com pessoas que fizeram a história do time.

A pessoa ou empresa interessada no serviço deve acessar o site da Futti, selecionar o ídolo e escolher a experiência que deseja viver com a personalidade. Depois, basta optar por detalhes específicos, como data e hora da vivência. Todo o processo funciona por meio da plataforma.

Entre os mais de 100 nomes que a Futti traz estão o ex-meia Marcos Assunção, o atacante Túlio Maravilha, Souza, ex-jogador do São Paulo e atual comentarista, o pentacampeão mundial Júnior, e Júlio César, zagueiro da Seleção Brasileira na Copa de 1986. Também estão presentes o treinador Joel Santana, o comentarista Mauro Beting, o narrador Silvio Luiz e o jornalista Cartolouco.