Onde encontrar seguro-viagem com cobertura de Covid-19

07/12/2020 | 15:48



O grupo CVC Corp, em parceria com a Travel Ace Assistance, lançou um seguro-viagem com cobertura de covid-19 em viagens nacionais e internacionais, para diagnósticos, despesas médicas e hospitalares, além de indenização por hospitalização.

Há oito opções de planos com coberturas diferentes relacionadas à covid-19. Os pacotes custam a partir de R$ 15 (viagens nacionais) ou US$ 6 (viagens internacionais) por dia, para coberturas de despesas médicas a partir de R$ 28 mil (dentro do território nacional) ou até US$ 30 mil (viagens ao exterior). O seguro-viagem com cobertura de covid-19 pode ser contratado com até 90 dias de antecedência do embarque.

“Nosso objetivo é proteger os clientes de qualquer eventualidade, inclusive a covid-19. Trata-se de uma adequação necessária, principalmente, para viagens rumo a países que começam a exigir esse tipo de cobertura, a exemplo de Argentina, Chile, Paraguai, Costa Rica, Polinésia Francesa, Turquia, Egito e Tailândia”, afirma Tania Assayag, gerente executiva de novos neegócios da CVC Corp.

Seguro-viagem com cobertura de covid-19

A importância da contratação do seguro-viagem não é de agora. Dados da Federação Nacional de Previdência Privada e Vida (FenaPrevi) mostram que, no último trimestre de 2019, a busca por seguro-viagem já havia crescido 19,2% em comparação ao mesmo período de 2018. Diante da segunda onda do novo coronavírus, os cuidados devem ser redobrados.

Mais informações sobre o seguro-viagem com cobertura de covid-19 podem ser conferidas nos sites das marcas da CVC Corp: CVC, Submarino Viagens, Experimento Intercâmbio Cultural, RexturAdvance, Trend Viagens, Visual Turismo e Esferatur.