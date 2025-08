Fãs poderão ver Jonas Brothers ao vivo na TV a partir de agosto

A partir do dia 10 de agosto, fãs dos Jonas Brothers poderão acompanhar cinco shows da turnê JONAS 20: Greetings From Your Hometown ao vivo e gratuitamente pela plataforma Samsung TV Plus, no canal Cine Pipoca (canal 2000).



As apresentações fazem parte da nova turnê da banda norte-americana, que celebra duas décadas de carreira. A transmissão será exclusiva do Samsung TV Plus e contará com imagens de bastidores, entrevistas, convidados especiais e apresentação ao vivo.



O primeiro show será exibido no dia 10 de agosto, direto de East Rutherford, em Nova Jersey, às 20h30 (horário de Brasília). As demais transmissões ocorrem nos dias 31 de agosto (Dallas), 12 de outubro (Milwaukee), 26 de outubro (Orlando) e 9 de novembro (Buffalo). Os horários variam entre 20h30 e 22h30, de acordo com a cidade.



A turnê também marca o lançamento do novo álbum dos Jonas Brothers, com o mesmo nome do espetáculo. Greetings From Your Hometown chega às plataformas digitais no dia 8 de agosto, dois dias antes da estreia da série de shows.



A transmissão é gratuita e pode ser acessada por meio de Smart TVs da marca Samsung que tenham o aplicativo Samsung TV Plus instalado.



Agenda dos shows ao vivo (horário de Brasília):

- 10 de agosto – East Rutherford (NJ) – 20h30



- 31 de agosto – Dallas (TX) – 21h30



- 12 de outubro – Milwaukee (WI) – 21h30



- 26 de outubro – Orlando (FL) – 21h30



- 9 de novembro – Buffalo (NY) – 22h30