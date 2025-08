Cidade da Criança passa a cobrar meia-entrada de PcD

A partir de hoje, dia 1º de agosto, a Cidade da Criança, em São Bernardo, não irá mais fornecer gratuidade para PcDs (Pessoas com Deficiência) e seu acompanhante, e sim a meia-entrada, de acordo com mudança na legislação federal.

A concessionária do parque de diversões informou em nota ao Diário que “a Cidade da Criança reforça seu compromisso com a inclusão ao disponibilizar o Passaporte PCD com valor de R$ 50, tanto para a pessoa com deficiência quanto para um acompanhante, se necessário. A concessão do benefício segue os termos do Decreto nº 5.296/2004, que regulamenta a acessibilidade das pessoas com deficiência. A validade do benefício está condicionada à apresentação de documentação, como Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro e cartão de benefício da Assistência Social da pessoa com deficiência. O Passaporte PcD está disponível exclusivamente na bilheteria do parque, em ambiente reservado para validação da documentação, garantindo um processo seguro e respeitoso.”

A informação é da assessoria de imprensa da empresa que assumiu o parque de diversão, em 2021, por 25 anos, a Nova Cidade Parques São Bernardo do Campo SPE (Sociedade de Propósito Específico) Ltda.

Antevendo o possível fim da gratuidade concedida aos autistas e PcDs nos parques do município, o vereador Julinho Fuzari (Cidadania) protocolou projeto de lei que pretende assegurar o benefício nos estabelecimentos privados e públicos com concessão – caso da Cidade da Criança – que ofereçam atividades de lazer, cultura, esporte e similares.

“Já há relatos de familiares de autistas e outros PcDs que alguns estabelecimentos não estão aceitando nem a redução de 50%”, afirmou o político.