São Bernardo abre inscrições para Jornada da Inovação; veja como participar

Durante o mês de agosto, São Bernardo comemora seu aniversário de olho no futuro. A cidade lançou a Jornada da Inovação, uma programação gratuita repleta de oficinas, palestras, experiências tecnológicas e intercâmbio internacional que vai movimentar o Ceitec (Centro de Inovação e Tecnologia).



Aberto ao público, o evento contará com feiras científicas, workshops de impressão 3D, lançamento de um mascote robô e um fórum internacional sobre inovação, conectando São Bernardo à Colômbia. As atividades ocorrerão ao longo de todo o mês, e as inscrições já estão disponíveis online – com vagas limitadas.



Segundo o prefeito Marcelo Lima (Podemos), a proposta é usar o espaço como ponte para o futuro. “O Ceitec é uma ferramenta estratégica para conectar ideias e criar oportunidades reais para os jovens e empreendedores. A Jornada da Inovação representa o que queremos para São Bernardo: desenvolvimento com inclusão e acesso ao conhecimento”, afirmou.



O Ceitec atua como um hub que une empresas, universidades e o poder público em torno de soluções tecnológicas para problemas reais. A gestão municipal agora trabalha para consolidar o espaço como um polo de desenvolvimento de projetos voltados à própria cidade.



De acordo com o secretário Rafael Demarchi, responsável pela pasta de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Juventude, o objetivo é tornar a inovação algo acessível e presente no dia a dia da população. “Queremos conectar talentos, parceiros e ideias para transformar São Bernardo em referência em inovação prática e inclusiva.”



Confira a programação completa:



Workshop: Impressão 3D Industrial – Produtividade e Redução de Custos

Data: 12/08 (terça-feira)

Turmas: 15h (tarde) e 19h (noite)

Duração: 3h

Local: Ceitec (Av. Getúlio Vargas, 1457 - Baeta Neves)

Certificado de participação

Inscrições até 04/08

https://www.lwtsistemas.com.br/evento/semanaimpressao3d/



Palestra Técnica – Design for Additive Manufacturing (DFAM)

Data: 13/08 (quarta-feira)

Turmas: 9h (manhã) e 14h (tarde)

Local: Ceitec

Certificado de participação

Inscrições até 04/08

https://www.lwtsistemas.com.br/evento/semanaimpressao3d/



Workshop Prático: Imersão ao Mundo Stratasys

Data: 14/08 (quinta-feira)

Turmas: 9h e 14h

Local: Ceitec

Atividade com demonstração de equipamentos e mesa redonda com especialistas

Vagas limitadas (24 pessoas)

Certificado de participação

Inscrições até 04/08

JORNADA DA INOVAÇÃO: Feira de Ciências com foco em Engenharia Aeroespacial

? DATA: 15/08/2025

? HORÁRIO: 14h às 18h

? LOCAL: Ceitec

? ENDEREÇO: Av. Getúlio Vargas, 1457 - Baeta Neves

? Inscrição: https://forms.gle/QweqMDpHpseJwDrZA (formulário será aberto a partir de agosto)



O evento terá como foco principal a Engenharia Aeroespacial, com o objetivo de divulgar a área e apresentar ao público alguns projetos e iniciativas em desenvolvimento, promovendo maior aproximação entre a comunidade acadêmica e a população. Palestra central das equipes: será realizada uma palestra introdutória sobre a Engenharia Aeroespacial na UFABC.Feiras e estandes interativos com detalhamento dos projetos desenvolvidos pelas equipes e instituições envolvidas.



Lançamento da mascote robô do Ceitec, em parceria com o CAV:

? DATA: 21/08/2025

? HORÁRIO: 19h

? LOCAL: Ceitec

? ENDEREÇO: Av. Getúlio Vargas, 1457 - Baeta Neves

Uma parceria entre a Secretaria de Cultura, por meio do CAV - Centro de Audiovisual, e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Juventude, que promoveu um concurso para o desenvolvimento da mascote robô do Ceitec, os alunos do curso de animação do CAV, orientados pelo professor e ilustrador Douglas Ferreira, participaram do concurso que tiveram 18 mascotes inscritos e uma banca especializada que escolheu os vencedores. Eles serão anunciados e premiados em um evento dia 21 de agosto, no Ceitec.



FÓRUM ACADÊMICO - SBC e COLÔMBIA

DATA 26/08/2025

HORÁRIO DA MANHÃ: 10h às 12h

HORÁRIO DA TARDE: 14h às 16h

ENDEREÇO: CEITEC - Av. Getúlio Vargas, 1457 - Baeta Neves

Formato: Híbrido (haverá online e presencial)

Link de inscrição: https://forms.gle/xPSxYfmHBdyZwmUs7 (será aberto a partir de agosto)



Aproximar a cidade de São Bernardo com outras regiões, no caso específico. com a região da Colômbia, nas quais estejam abertas a esta conexão e apresentem potencialidades para intercâmbios (Municipal, Acadêmico e Empresarial), tendo-se em consideração aspectos econômicos, sociais, ambientais, empresariais e culturais.

O objetivo é potencializar o interesse de alunos e professores de instituições de ensino a participarem de intercâmbios acadêmicos/estudantis.



Para mais informações, entre em contato com o telefone: (11) 2630-8031.