Anotem. A 177ª reunião do Memofut. Discos na parede (a) de sucesso. A Perkins, segundo os trabalhadores. Cantores da Itália em São Bernardo. Rio Grande caminha, de igreja em igreja...

Segue a agenda da 177ª Reunião do Memofut, a ser realizada amanhã, sábado, dia 2, no Auditório Armando Nogueira do Museu do Futebol (Estádio do Pacaembu, Praça Charles Miller, s/nº).

8h30/9h30. Aquecimento, com café da manhã.

9h30/9h45. Comunicações iniciais, com Alexandre Andolpho (coordenador do Memofut).

9h45/11h. “Carmen Miranda e o futebol: uma pequena, mas notável relação”, com Zeca Marques e Sérgio Paz.

11h/11h15. Intervalo para café e foto.

11h15/13h. Copa do Mundo de 1950 – 75 anos de um evento inesquecível, com Gustavo Longhi de Carvalho.

13h. Encerramento. Entrada livre.

Alexandre Adolpho - Coordenador do Memofut

Crédito da foto 1 – Luiz Romano (divulgação); Alexandre Adolpho (identificação)

REUNIÃO 176, em julho.

No palco: Gustavo Longhi de Carvalho (o primeiro a esquerda), José Roberto Fornazza, Waldomiro José Fernandes, Manoel D''Avila, Ana Paula Fernandes, Emerson Agostinho, Gabriel Cardoso Pereira Gama, Ademir Takara, Wanderley Frare Junior, Alexandre Andolpho Silva, Humberto Sérgio Mariano, Silvio Myaki e Maurício Sabará

NA FRENTE: Renato Donisete Pinto, Sérgio Miranda Paz, Aristides Almeida Rocha, José Moraes de Oliveira, Márcio Cavalcante e Letícia Cavalcante.

No telão: Domingos D’Angelo (nosso presidente).

VINIL

A Casa Âmbar de Cultura está com uma nova exposição, “A arte das capas de LPs”.

Em tempos de tecnologia avançada, a exposição é uma viagem no tempo.

São 200 capas de long-plays nacionais e internacionais de todos os tempos. Cada capa com uma história.

Para os amantes da música com mais de 45 anos, uma nostalgia, para os que tem menos, uma chance de conhecer esse tipo de mídia que fez história no mercado fonográfico mundial e que ainda gera muita paixão.

Na exposição você verá capas de discos icônicos como ‘Sargent Peppers’ dos Beatles, Secos e Molhados, da banda homônima que foi um marco na música brasileira da década de 1970.

Para fazer uma visita monitorada é necessário agendamento prévio pelo whatsapp (11)9-4814-4648. A entrada é grátis e a Casa Âmbar de Cultura fica na Rua Porto Rico, 5, no Parque das Nações em Santo André.

Idealizada por nós, a curadoria é de Mauro Gasparino e Roseli Gasparino. Poderá ser visitada até 23 de agosto. Imperdível.

Celso Zappa - Músico e idealizador

Crédito da foto 2 – Divulgação

EM VISITA. Família Oyakawa na Casa Âmbar: Mayra, Denis, Mark e Sandra

DE VOLTA À FÁBRICA

Trabalhei na Motores Perkins que depois se tornou Maxion. A fábrica fechou em São Bernardo em 1996, depois da abertura do mercado brasileiro.

Vinte anos depois, nós, os Operários, resolvemos contar a nossa história. É uma narrativa coletiva, onde o herói é o coletivo.

O livro não conta só as lutas, mas a arte dos trabalhadores, o esporte e a festa. Traz diversos olhares dos trabalhadores e trabalhadoras.

Levamos sete anos para concluir a obra e todo trabalho foi financiado por vaquinhas, entre nós.

O lançamento será neste sábado, 2 de agosto, às 10h, no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, à Rua João Basso, 231, terceiro andar.

Luiz Rodrigues, Luizinho - Coautor

Crédito da foto 3 – Divulgação

A MUITAS MÃOS. Capa do livro a ser lançado amanhã: a fábrica se foi, o trabalhador preserva a história

A ITÁLIA É AQUI

Em excursão pelo Brasil e Uruguai, dois corais do Norte da Itália virão a São Bernardo neste segunda-feira, em espetáculo marcado para o Teatro Lauro Gomes, em Rudge Ramos. Entrada livre.

Um conjunto é de Bassano Del Grappa, o outro de Maróstica, cidade-irmã de São Bernardo. Antes das duas apresentações internacionais, cantarão os Corais Bicchieri D’Oro, de São Bernardo, é o da Sociedade Italo-Brasileira de Santo André.

Compareça. O Teatro Lauro Gomes fica no Centro de Rudge Ramos. O espetáculo começa às 19h30.

Marquitho Riotto - Do programa Canta Itália

PEREGRINAÇÃO

Percorra os 17 quilômetros da 4ª Peregrinação da Fé de Rio Grande da Serra. Junte-se a nós, seguindo os passos do padre Capra, que aqui esteve no início do século XX.

Será domingo agora, dia 3 de agosto, com concentração às 6h da manhã defronte à Matriz São Sebastião, Centro de Rio Grande da Serra, a cem metros da estação.

Pelo caminho, passagem pela igreja de Nossa Senhora das Graças (Pedreira), capela Bom Jesus (Campo Grande) e chegada às 10h45 na igreja Senhor Bom Jesus, em Paranapiacaba, onde será celebrada missa.

Bem próximo dessa igreja tem o ponto final da linha de ônibus em direção Rio Grande da Serra e Santo André.

Humberto Pastore - Divulgador

Crédito da ilustração – Divulgação

ROTEIRO DE FÉ. De Rio Grande da Serra a Paranapiacaba, via Pedreira e Campo Grande: peregrinação de 17 quilômetros

NAS ONDAS DO RÁDIO

GRANDE ABC E VOCÊ

O desafio de fazer rádio veio em forma de convite, primeiro para participar, por telefone, aos domingos, do programa do comunicador Milton Grenzi; depois, para apresentar um programa semanal próprio.

O início em 6 de junho de 2021, programa “Tarde de Domingo”. Demos uma parada, para retornar em março de 2022 agora aos sábados pela manhã com o programa “Grande ABC e Você”.

Contas feitas, já são 197 programas apresentados. Uma história que nos surpreende a cada dia pelo carinho e amizade dos ouvintes.

Produção, apresentação e texto de abertura: José Carlos Pereira, que fez história na Publicidade do Diário. Consultora musical: Marilza Cunha Pereira. Amanhã, sábado, a partir das 7h da manhã. Rádio ABC AM (1570) e FM (81.9).

QUINTA AVENIDA

Nesta edição, gravações com a big band do pianista Stan Kenton e a voz da cantora Lee Wiley.

Stan Kenton foi um músico irrequieto e inovador ao criar o "jazz progressivo".

Lee Wiley, tornou-se uma das deusas brancas da canção norte-americana entre os anos 1930 e 1960.

Produção e apresentação: Ronaldo Benvenga. No ar nesta sexta-feira a partir das 12h, com reapresentação segunda-feira no mesmo horário.

No ar pelas ondas da Rádio 365 News (online): www.radio365.com.br/radio-365-news/

DIÁRIO HÁ MEIO SÉCULO

Sexta-feira, 1º de agosto de 1975 – Edição 2813

MANCHETE – Seis estações medidoras da qualidade do ar entravam em operação na Grande São Paulo, sendo uma em Capuava e outra em São Caetano.

CENSURA – Suspenso o show de Caetano Veloso marcado para o Teatro Municipal de Santo André: ordem da Polícia Federal.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo hoje é o aniversário de Bauru (1896) e Piracicaba (1767).

Pelo Brasil, aniversariam: Arraias (Tocantins), Formosa (Goiás), Uruburetama (Ceará) e Caxias (Maranhão).

HOJE

Dia Mundial da Amamentação

Dia do Selo Postal Brasileiro

Dia do Cerealista

Dia do Poeta de Literatura de Cordel

Santo Afonso Maria de Ligório

1º de agosto

Bispo e doutor da Igreja. Fundador da Congregação do Santíssimo Redentor ou Padres Redentoristas. Italiano (1696-1787).

Ilustração: Canção Nova