Dia começa gelado, mas sol deve aliviar o frio no Grande ABC

Apesar do amanhecer gelado desta sexta-feira (1º), com mínimas em torno dos 9°C e 10°C, o sol vai aparecer ao longo do dia e ajudar a elevar um pouco as temperaturas no Grande ABC. Segundo o Climatempo, não há previsão de chuva em nenhuma das sete cidades da região, e o tempo firme deve prevalecer até a noite.



Em Santo André, Diadema e Mauá, o dia será de sol com algumas nuvens. As máximas não passam dos 22°C, mas o suficiente para deixar o clima mais agradável durante a tarde. Em Mauá, há chance de nevoeiro à noite.



São Bernardo e São Caetano devem registrar as temperaturas mais altas do dia, com máximas de até 23°C. A manhã teve névoa fraca em São Bernardo, enquanto São Caetano deve ter céu limpo à noite.



Nas cidades mais frias da região, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, os termômetros marcaram 9°C nas primeiras horas do dia. O sol aparece entre nuvens e ajuda a levar a máxima a 22°C, com formação de nevoeiro à noite.



Apesar de o frio ainda ser sentido no começo da manhã, a previsão é de um dia mais ameno, ideal para atividades ao ar livre — desde que se mantenha um agasalho por perto. O calor ainda não voltou de vez, mas o inverno dá sinais de trégua.