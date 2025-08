Paulo Vieira é um artista que a Globo pode contar sempre e muito mais

Na noite de quarta-feira (30), depois do futebol e do Segue o Jogo, foi ao ar o Avisa Lá que eu Vou, com o Paulo Vieira, em uma edição especial, se encontrando com o pessoal que trabalha na Globo.

Só que, ao contrário do que normalmente acontece, o programa não se preocupou em mostrar um diretor e nenhum artista famoso, mas só o pessoal da “fábrica”. Os que nunca aparecem.

Ou seja, aqueles que também contribuem, de forma bem decisiva, para tudo acontecer.

Um encontro do igual por igual, na base da informalidade e camaradagem. Valeu pela iniciativa.

Aliás, já há tempos, Paulo Vieira vem se mostrando um alguém que a Globo pode contar em qualquer uma, porque poucos como ele tem esse poder de misturar, em doses bem equilibradas, talento, improvisação e simplicidade.

Pode ser até maluco afirmar isso, mas talvez seja ele, Paulo, em uma versão 2025, aquele que mais se aproxima ao que o Chacrinha representou.

LEIA TAMBÉM:

'Irmão do Jorel' vence 'Melhor Série Brasileira de Animação' no Prêmio Grande Otelo

TV Tudo

Televisão é isso – 1

No Mais Você, nesta quinta-feira (31), Ana Maria Braga, recebeu o vice-presidente Geraldo Alckmin, para explicar, de forma didática e acessível, o impacto do tarifaço de Trump. Um ótimo exemplo de como, entretenimento e informação podem andar juntos. De quebra, ainda teve a participação de César Tralli temperando ainda mais.

Televisão é isso – 2

Quem disse que programa popular deve se limitar a ex-BBBs e Fazendas ou a entrevistas com globais? Quando o tema é atual e de interesse público, o impacto é dos mais positivos.

Vale indicar

Dica para quem faz TV é o filme Setembro 5, disponível no Paramount+, que relembra a cobertura histórica e polêmica dos Jogos Olímpicos de Munique, em 1972. Terroristas invadiram a Vila Olímpica e fizeram atletas israelenses reféns. Uma equipe da ABC, presente no momento, se viu obrigada a transmitir, ao vivo, via satélite, uma crise internacional.

Processo de mudanças – 1

Evidente que há uma expectativa no mercado, em torno das mudanças na Gazeta, após o afastamento dos seus antigos diretores. Isto, em relação às mais diferentes posições.

Processo de mudanças – 2

O que se estranha um pouco, em relação às necessárias providências na Gazeta, é a demora nas decisões. Ninguém foi escolhido até agora. O que houve, quarta-feira, foi só mais uma demissão, a de Valeska Quintela, gerente, mas que vinha fazendo as vezes de diretora de jornalismo.

Um particular

Foi bem interessante a transmissão de Corinthians e Palmeiras no Amazon Prime, quarta-feira, e melhor ainda a ideia de juntar o ex- goleiro Marcos e Neto como comentaristas. Aliás, digna também de aplausos a recepção e o carinho dos corintianos ao Marcão. Espera-se o mesmo com o Neto, semana que vem, no Allianz Parque.

A propósito

Vale recordar que, no passado, porque fez duras críticas aos dirigentes e conselheiros palmeirenses, o saudoso Silvio Luiz tinha dificuldades de trabalhar no antigo Parque Antarctica. Só entrava e saía com o auxílio de uma viatura da polícia.

Fábrica

No SBT, são fortes os comentários sobre a volta do Fábrica de Casamentos, programa que teve Chris Flores e Carlos Bertolazzi na apresentação. Marcelo Kestenbaum, se tudo der certo, vai fazer a direção. Em relação a nomes, Ana Furtado e Nadja Haddad aparecem entre os mais votados.

Em cima disso

Nesta quinta-feira (31), em uma troca de mensagens com o diretor do Sabadou, João Mesquita, ele contestou nota sobre a ausência da Virgínia Fonseca nos programas do SBT e uma maior participação dela na casa. Além de fazer ver que não era bem assim, apresentou uma lista das mais extensas de tudo que ela aceitou fazer nos últimos tempos. Por favor, então, fica valendo a verdade do João.