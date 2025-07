Zé Roberto convoca 15 jogadoras para fase de treinos em Saquarema antes do Mundial de Vôlei

As jogadoras da seleção brasileira feminina de vôlei tiveram poucos dias de descanso após a conquista da medalha de prata na Liga das Nações, em Lodz, na Polônia, no domingo. Nesta quinta-feira, o técnico José Roberto Guimarães anunciou 15 nomes que farão fase de treinos em Saquarema, para o Mundial.

O treinador quer corrigir alguns erros apresentados na decisão da Liga das Nações, quando o Brasil acabou permitindo a virada, por 3 a 1, para a forte seleção da Itália, que levou o troféu e chegou aos 29 jogos de invencibilidade.

O Mundial de Vôlei vai começar no dia 22 de agosto, com a decisão agendada para 7 de setembro e será realizado na Tailândia. O Brasil entra entre as favoritas após grande campanha na Liga das Nações.

Das 15 jogadoras convocadas por Zé Roberto, apenas a ponteira Helena não estará na fase de atividades no Centro de Desenvolvimento Saquarema Enel Brasil, no Rio, pois estará com a seleção sub-21 para o Mundial da Indonésia.

Ana Cristina, com grave lesão no joelho e sem condições de retornar no Mundial está fora. A lista de convocadas não apresenta novidades. Todas as convocadas estavam defendendo o País na Liga das Nações.

CONFIRA AS 15 CONVOCADAS:

Ponteiras - Gabi, Julia Bergmann e Helena

Levantadoras - Macris e Roberta

Opostas - Jheovana, Kisy, Rosamaria e Tainara

Centrais - Diana, Julia Kudiess, Lorena e Luzia

Líberos - Marcelle e Laí