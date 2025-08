Veículo capota e mulher é socorrida em Santo André

Uma mulher ficou ferida na manhã desta sexta-feira (1º) após o capotamento de um veículo na Estrada de Paranapiacaba, altura do número 1718, em Santo André. A ocorrência foi registrada por volta das 7h44 pelo Corpo de Bombeiros da PMESP (Polícia Militar do Estado de São Paulo).



Segundo as primeiras informações repassadas pela corporação, a vítima é uma mulher que estava consciente e orientada no momento do atendimento. Uma viatura foi enviada ao local para prestar socorro. Até o momento, o atendimento segue em andamento e não há detalhes sobre o que teria provocado o acidente.



A via liga bairros da cidade à vila histórica de Paranapiacaba e é conhecida por trechos sinuosos e com pouca sinalização. O caso será investigado pelas autoridades locais.