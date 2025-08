Com crescimento de 13%, setor de mercados aquece o Grande ABC

Com um desempenho expressivo e acima da média estadual, o setor supermercadista da Grande ABC se consolida como motor importante da economia regional. Em 2024, o crescimento foi de 13% – mais que o triplo da média registrada no Estado de São Paulo, de 3% –, segundo dados da APAS (Associação Paulista de Supermercados).

A região, que soma 1.338 supermercados ativos nos sete municípios do Grande ABC, também se destaca pela geração de empregos: foram 595 novas vagas abertas apenas no último ano, totalizando cerca de 37,5 mil postos de trabalho diretos ligados ao setor. A força do segmento contribui diretamente para a economia regional, que responde por aproximadamente 5,5% do Produto Interno Bruto paulista.



O cenário positivo será evidenciado na edição 2025 da APAS Experience, que será realizada em São Caetano do Sul no dia 6 de agosto. O encontro, promovido pela APAS, reúne supermercadistas, fornecedores, produtores locais e representantes da indústria para fomentar negócios, inovação e sustentabilidade.



“A APAS Experience é uma ponte entre quem produz e quem abastece. É o momento de fortalecer relações comerciais e fomentar negócios que movimentam a economia da Grande ABC”, explica Manoel Vitor Esplugues, diretor da Regional ABC da APAS.



O evento faz parte de um circuito estadual que passará por todas as regionais e distritais da associação ao longo do segundo semestre. Em 2024, a edição da Grande ABC reuniu cerca de 400 participantes e arrecadou 240 quilos de alimentos e produtos excedentes, posteriormente doados a organizações sociais locais.