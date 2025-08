População em situação de rua ganha biblioteca em SP por iniciativa do padre Júlio Lancellotti

Foi inaugurada na manhã desta sexta-feira, 1º, em São Paulo, a Biblioteca Wilma Lancellotti, um espaço comunitário voltado especialmente para a população em situação de rua. Idealizada pelo padre Júlio Lancellotti, a iniciativa busca promover o acesso à leitura, à informação e à cidadania, e funcionará no Centro Santa Dulce dos Pobres, na Mooca, zona leste da capital.

A biblioteca leva o nome de Wilma Lancellotti, mãe do sacerdote, que morreu em 2010, como forma de homenagem. O espaço contará com um acervo de oito mil livros, sendo quatro mil em reserva técnica, todos catalogados por um time de seis bibliotecárias voluntárias. A organização do acervo será feita pelo sistema Sophia Biblioteca, o mesmo utilizado pela Biblioteca Nacional.

Segundo padre Júlio, o espaço será aberto a todos e além do acesso gratuito aos livros, o público poderá utilizar computadores, buscar apoio para a emissão de documentos e receber ajuda na busca por emprego.

A madrinha da nova biblioteca será a historiadora e antropóloga Lilia Schwarcz, integrante da Academia Brasileira de Letras (ABL). Professora sênior da Universidade de São Paulo (USP) e visitante na Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, Lilia é autora de mais de 30 livros, muitos deles traduzidos e premiados, e é considerada uma das maiores referências em estudos sobre desigualdade no Brasil.

O poder transformador das bibliotecas

Entre as muitas histórias que exemplificam a importância de bibliotecas na vida de pessoas em situação de vulnerabilidade, uma se destaca. A bibliotecária Ursulina Teodora (in memoriam), que atuou por décadas na Biblioteca Álvares de Azevedo, na Vila Maria, zona norte, acolheu uma menina em situação de rua que vivia nas ruas desde os quatro anos.

Com afeto e incentivo, Ursulina ensinou a criança a ler e despertou nela o amor pelos livros. Essa menina cresceu, tornou-se a escritora Luciene Muller e publicou a obra Colo Invisível, em que narra sua trajetória de superação. Pelo impacto de sua atuação, Ursulina foi homenageada com o XIV Prêmio Biblioteconomia Paulista Laura Russo, o mais importante reconhecimento do setor.

"Essa iniciativa do padre Júlio é uma ação fundamental. Literatura é um direito de todos. Bibliotecas com bibliotecários vocacionados são equipamentos que salvam muitas vidas e as transformam para melhor", afirmou Luciene.