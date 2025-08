Oscar Magrini estrela comédia sobre amor e traição em Santo André

O Teatro Municipal de Santo André recebe, em única apresentação no sábado, 2 de agosto, às 20h, a comédia Troca-Troca, estrelada por Oscar Magrini, Carla Pagani, Paula Zaneti e Rick Conte. A peça promete provocar risadas ao tratar, com humor ácido e reviravoltas, das crises e segredos que espreitam os relacionamentos modernos.



Escrita por Ingrid Zavarezzi, roteirista de sucessos na TV e no teatro, a história gira em torno de um final de semana conturbado envolvendo uma terapeuta, sua paciente, seus ex e atuais companheiros — e um caseiro que nunca aparece. No meio de sessões de terapia, encontros inusitados e disputas de ego, os personagens revelam desejos ocultos, inseguranças e dilemas amorosos com os quais muitos casais podem se identificar.



Além do enredo cheio de situações inusitadas, a peça propõe uma reflexão sobre os padrões de beleza, a comunicação no casamento e os limites entre fidelidade e desejo. A direção é de Rogério Fabiano e a produção da Applaus Arte Y Alma, responsável por títulos como O Vendedor de Sonhos e Nunca Desista de Seus Sonhos.



Serviço:

- Teatro Municipal de Santo André – Praça IV Centenário, 01

- 02 de agosto – sábado, às 20h

- Duração: 90 minutos

- Classificação: 14 anos



Ingressos:

R$ 120 (inteira)

R$ 60 (meia-entrada para estudantes e idosos)

R$ 96 (entrada social com doação de 1kg de alimento)



Vendas: Bilheteria Express | Televendas: (11) 2771-0016