Jessica Cormick no compasso do forró

A vice-prefeita de São Bernardo, Jessica Cormick (Avante), mostra que é possível equilibrar a seriedade da vida pública com momentos de descontração e autenticidade. Sargento reformada da Polícia Militar, ela contou ao Diário que, além de acompanhar o ritmo intenso do prefeito Marcelo Lima (Podemos), também tem preferência por ritmos mais animados: a pisadinha e, logicamente, o forró. E se a trilha sonora vier acompanhada de um bom churrasco, melhor ainda. Com naturalidade, Jessica transita entre a disciplina da farda, a responsabilidade do cargo público e a leveza de um arrasta-pé, lembrando que são justamente as coisas simples que tornam o dia a dia mais leve e feliz.

BASTIDORES

Patriotismo

O deputado federal Vicente Paulo da Silva, o Vicentinho (PT-foto), com base eleitoral em São Bernardo, defende um movimento suprapartidário, com ‘patriotas verdadeiros’, na defesa da soberania brasileira, frente aos movimentos do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O petista criticou ainda Eduardo, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que torce pelo mal do Brasil, em detrimento do interesse dele e de sua família. “O Brasil é dos brasileiros. Eu defendo o Brasil”, afirmou.

Luta pelo TEA

O vereador de Mauá Leonardo Alves (PSDB) tem articulado a instalação de um centro especializado para atendimento de pessoas com TEA (Transtorno do Espectro Autista) na cidade. A empreitada do parlamentar busca apoio popular e articulações políticas. Abaixo-assinado iniciado em abril, até quinta-feira (31) contava como 28 mil rubricas. A meta do tucano é até outubro conseguir ao menos 45 mil assinaturas. Em junho, Alves estreitou laços com o Estado. Em agenda na Capital, levou a demanda para o secretário da Pessoa com Deficiência, Marcos da Costa, e pediu apoio da Pasta para materializar o projeto.

Investimento de R$ 100 mi

O Consórcio Intermunicipal do Grande ABC estava se preparando para receber nesta sexta-feira (1°) na sua sede, em Santo André, o secretário-executivo do Ministério da Saúde, Adriano Massuda, para tratar do Programa Agora Tem Saúde, iniciativa do governo federal que vai selecionar médicos especialistas para atuar em unidades públicas. Entretanto, a agenda foi transferida para São Bernardo, cidade do presidente do colegiado, Marcelo Lima (Podemos), onde o secretário anunciará investimento de R$ 100 milhões para o Hospital de Clínicas.

Inquietação

A federação formada pelo Solidariedade e o PRD tem causado inquietação em São Caetano. O articulador Fabio P. Vieira, devido à proximidade com o presidente nacional da sigla, o deputado federal Paulinho da Força, anda expalhando que o ex-vereador Adauto Reggiani assumirá o Solidariedade e ditará as regras da federação na cidade, o que tem provocado críticas dos parlamentares do PRD Beto Vidoski e Américo Scucuglia. “Naturalmente, defendo que a presidência deve ficar com alguém do PRD. Nem candidato lançaram na última eleição”, disparou Scucuglia.

Ensino religioso

A vereadora de São Bernardo Nina Braga (PL) protocolou projeto na Câmara que prevê o ensino religioso confessional, com matrícula facultativa, nas escolas da rede municipal. Segundo a liberal, a proposta assegura o direito à liberdade religiosa e promove o respeito à pluralidade no ambiente escolar.