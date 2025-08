Série sobre Amanda Knox estreia em agosto no Disney+; veja detalhes

O Disney+ divulgou nesta quinta-feira (31) o trailer e o pôster de sua nova minissérie original A História Distorcida de Amanda Knox, baseada em um dos casos criminais mais controversos das últimas décadas. A estreia está marcada para o dia 20 de agosto, com os dois primeiros episódios liberados de uma vez. A partir daí, a plataforma lançará um novo capítulo toda quarta-feira.



A produção dramatiza a trajetória de Amanda Knox, jovem americana que foi condenada injustamente pelo assassinato da colega de quarto, Meredith Kercher, em 2007, na Itália. A história ganhou repercussão internacional e levantou debates sobre machismo, sensacionalismo da mídia e erros judiciais.



Estrelada por Grace Van Patten no papel de Amanda, a série ainda traz Sharon Horgan, John Hoogenakker, Francesco Acquaroli, Giuseppe De Domenico e Roberta Mattei no elenco. O projeto é criado por KJ Steinberg (conhecida por This Is Us) e tem produção da 20th Television e The Littlefield Company, com um time de peso nos bastidores: Monica Lewinsky, Amanda Knox e o diretor Michael Uppendahl estão entre os produtores executivos.



A trama promete explorar não apenas o processo judicial, mas também o impacto psicológico e público sofrido por Knox, incluindo o julgamento da opinião pública e da mídia global.



Com classificação indicativa elevada, a série marca um movimento do Disney+ para investir em histórias mais adultas. A plataforma reforça que seus controles parentais continuam ativos e permitem que os usuários limitem o acesso de perfis infantis a esse tipo de conteúdo.



A minissérie é uma das apostas do streaming para atrair o público fã de true crime e dramas baseados em fatos reais — um dos gêneros mais populares do momento.