Dia dos Pais deve injetar R$ 78 mi no comércio do Grande ABC

O comércio do Grande ABC deve movimentar mais de R$ 78 milhões no Dia dos Pais deste ano, segundo levantamento da Strong Business School, em parceria com a ACISA (Associação Comercial e Industrial de Santo André). O número representa um crescimento de 5,2% em relação a 2024, e mostra que a data segue relevante para o varejo regional — com destaque para Santo André, responsável por quase um terço da movimentação total: R$ 24,7 milhões.



A pesquisa ouviu consumidores da região e identificou um público majoritariamente feminino (72,2%), com idade entre 20 e 45 anos e renda familiar entre dois e dez salários mínimos. A maior parte (53,8%) pretende manter o valor gasto no ano passado, mas 35,4% planejam investir mais de R$ 200 em cada presente. O tíquete médio chegou a R$ 262, alta de 31,8%.



“O consumidor está mais confiante e a economia tem apresentado sinais positivos, como a queda do desemprego e o leve aumento da renda real”, avalia o professor Luciano Schmitz, coordenador técnico da pesquisa.



Além dos pais (52,5%), a data deve homenagear tios, padrinhos (21,6%), avôs (9,4%) e até esposos (6,7%), o que reflete novos arranjos familiares. Na hora da escolha, o preço ganhou protagonismo: foi citado por 23,9% dos entrevistados, enquanto a qualidade dos produtos caiu para 17,1%. Vestuário ainda lidera a preferência (43%), seguido por perfumaria e cosméticos (25,7%).



Com relação à forma de pagamento, o PIX empatou com o cartão parcelado, ambos com 25,1% da preferência. Já os locais de compra mostram que o hábito de ir às lojas físicas permanece forte: os shoppings cresceram 22% e lideram com 39% das intenções, à frente do comércio de rua (32%) e do online (27,4%).



Segundo Evenson Robles Dotto, presidente da ACISA, o cenário é animador: “O momento é favorável ao comércio local. O importante agora é que os lojistas reforcem suas estratégias para atrair esse consumidor cada vez mais atento ao custo-benefício.”



A expectativa é que o Dia dos Pais de 2025 não apenas movimente as vendas, mas também aproxime ainda mais as famílias — com presentes que simbolizam afeto e reconhecimento.