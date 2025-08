Espaço de cannabis medicinal é aberto em São Bernardo

O SMABC (Sindicato dos Metalúrgicos do ABC) inaugurou nesta quinta-feira (31) um espaço de cannabis medicinal em São Bernardo em parceria com a Associação Flor da Vida. O equipamento atenderá os sindicalizados e seus familiares, além de pessoas de baixa renda cadastradas no Cadúnico (Cadastro Único para Programas Sociais).

O sindicato afirma que é a primeira iniciativa do tipo instalada na cidade. O serviço é voltado para pessoas com TEA (Transtorno do Espectro Autista), Alzheimer, Parkinson, epilepsia, fibromialgia e dores crônicas. Para os associados, o atendimento médico e nos medicamentos terão descontos entre 25 a 65%, enquanto as pessoas em situação de vulnerabilidade social precisarão comprovar a condição de baixa de renda e passar por avaliação com assistente social. O público geral também poderá acessar o local, porém não terá descontos nos produtos.

O projeto foi uma demanda dos associados e viabilizado pela Comissão de Metalúrgicos do ABC com Deficiência. O espaço, cedido pelo SMABC, será administrado pela Associação Flor da Vida e ficará localizado atrás da sede do sindicado, na Travessa Monteiro Lobato, no Centro de São Bernardo. O horário de funcionamento será de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.

O espaço recebeu o nome de Kauan Braz, em homenagem ao filho de Robinson Santana, trabalhador na Mercedes e membro da Comissão. Foi ele quem conheceu a Flor da Vida ao buscar tratamento para o filho, que é autista, e apresentou a proposta ao coletivo.

A inauguração contou com a presença do presidente da associação, Enor Machado, e o apoio de diversas lideranças políticas e sindicais, entre elas o prefeito de Ribeirão Pires, Guto Volpi (PL), o secretário de Coordenação Governamental de São Bernardo, Fábio Prado, os deputados estaduais Teonilio Barba (PT) e Eduardo Suplicy (PT), o presidente do sindicato, Moisés Selerges, entre outros.

O presidente do Sindicato, Moisés Selerges, ressaltou o compromisso da entidade com a construção de uma sociedade mais justa. “Este Sindicato não se limita à defesa de direitos da cerca para dentro. Também atuamos por moradia, saúde, educação e cultura. O convênio com a Flor da Vida faz parte do nosso projeto de repartir a riqueza e garantir dignidade. Aqui, a gente não nega a ciência, queremos que a cannabis medicinal chegue até os trabalhadores.”

RIBEIRÃO PIRES

Além dessa unidade em São Bernardo, a Associação Flor da Vida também é responsável pela produção e fornecimento dos medicamentos à base de canabidiol para clínica pública de cannabis medicinal em Ribeirão Pires, primeira do tipo inaugurada no Brasil.

A média de atendimento no equipamento é de 50 pessoas por mês e são priorizados moradores da cidade que estão em maior situação de vulnerabilidade social.

LEIA TAMBÉM:





Pipas causam apagões e afetam 78 mil no Grande ABC em 2025