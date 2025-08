Piora o estado de saúde do ator Mauricio Silveira; família pede doação de sangue

Mauricio Silveira, que foi internado no Hospital Municipal Lourenço Jorge, no Rio de Janeiro, por complicações após uma cirurgia para a retirada de um tumor no intestino, teve uma piora em seu estado de saúde. Nas redes sociais do ator, nessa quinta-feira, 31, a família do artista de 48 anos pediu por doações de sangue em seu nome.

"Infelizmente o quadro do Mauricio teve uma piora e ele está precisando de doações de sangue com urgência", explicou Alessandra Xavier.

O ator está em coma induzido e atualmente trata uma infecção. Por meio de um comunicado, publicado anteriormente, a família de Mauricio explicou: "Ele passou por uma cirurgia para a retirada de um tumor no intestino, que ainda está em fase de investigação. No entanto, houve uma complicação no pós-operatório, o que exigiu uma intervenção cirúrgica. Neste momento, Mauricio encontra-se em coma induzido, como parte do tratamento para conter uma infecção."

Nos comentários da publicação, amigos e colegas de profissão enviaram comentários positivos para o ator. Eriberto Leão escreveu: "Toda força e energia de cura!".

"Estou orando por você, querido", comentou a atriz Ellen Roche.

Mauricio é ator, diretor e CEO da oficina de teatro e audiovisual MS Produções, responsável por espetáculos como Blue Man e Eu Matei Nelson Rodrigues, na qual ele também atuou. Além do teatro, ele participou de algumas telenovelas, como Insensato Coração (2011), da Rede Globo.