Grande ABC registra queda de 42% em furtos de cabos, mas ainda soma 440 casos

O furto de cabos de energia elétrica continua sendo um desafio para os municípios do Grande ABC. Entre janeiro e julho de 2025, Santo André, São Bernardo, Diadema, Mauá e São Caetano somaram 440 ocorrências — um número expressivo, mesmo com a queda de 42% nos registros em comparação com o mesmo período de 2024.



Segundo dados divulgados pela Enel Distribuição São Paulo, Santo André lidera entre as cidades da região, com 187 furtos registrados nos primeiros sete meses deste ano, afetando 374 consumidores. Em seguida, aparecem São Bernardo (113 casos), Diadema (63), Mauá (41) e São Caetano (36).



Em todo o estado, a Enel contabilizou 3.499 ocorrências de furtos de cabos no período, ante 6.080 casos registrados no ano passado. A redução é resultado de ações de prevenção da distribuidora, como instalação de câmeras, patrulhamento em áreas críticas e reforço na segurança de redes subterrâneas.



Apesar da queda, quase 20 mil clientes foram afetados por interrupções no fornecimento de energia em 2025 — sendo quase 1.200 deles apenas nas cidades do ABC. No ano passado, o número de clientes impactados foi de 24 mil.



A capital paulista lidera o ranking, com 2.568 ocorrências, seguida por Osasco (313), Santo André (187), São Bernardo (113), Diadema (63) e Mauá (41). Essas cidades, somadas a outras quatro — Cotia, Carapicuíba, São Caetano e Itapevi — concentraram 98% dos casos registrados em toda a área de concessão da distribuidora.



O furto de cabos, além de causar transtornos e prejuízos para os moradores, representa risco à segurança pública. A Enel reforça que qualquer movimentação suspeita nas redes elétricas deve ser denunciada imediatamente por meio dos canais oficiais da companhia ou à Polícia Militar.