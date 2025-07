Enel realiza 83 mil podas de árvores na região no primeiro semestre

No primeiro semestre, a Enel realizou 83 mil podas de árvores no Grande ABC. Segundo balanço divulgado pela companhia nesta terça-feira (29), São Bernardo é o município que concentra mais da metade das ocorrências, com 43.320 (51%) dos serviços realizados na região. Na sequência aparecem Santo André (15.792) e Ribeirão Pires (14.613). Completam o ranking os municípios de Mauá (3.128), São Caetano (2.229) e Rio Grande da Serra (2.187).

Somente no mês de julho, até está terça-feira (29), foram realizadas 6.945 podas de árvore nos sete municípios. Em toda área de concessão em São Paulo, a distribuidora executou cerca de 372 mil podas, sendo mais de 150 mil na Capital.

LEIA MAIS:

Após ventania, mais de 8.000 residências seguem sem energia no Grande ABC

De acordo com a Enel, o impacto da vegetação com a rede elétrica é a principal causa de interrupções no fornecimento de energia, especialmente durante eventos climáticos adversos. A companhia é responsável pela poda nas situações em que os galhos estão próximos ou em contato com a fiação. O serviço é executado mediante autorização das prefeituras, responsáveis pela arborização das cidades.

“A intensificação dos nossos mutirões de poda é uma resposta estratégica ao cenário de mudanças climáticas e à crescente necessidade de proteger nossa rede elétrica de interferências externas”, afirma Vincenzo Ruotolo, diretor de Redes da Enel Distribuição São Paulo. “Nosso foco é reduzir ao máximo o impacto de galhos sobre a fiação, ocorrências que se tornam mais frequentes durante ventos fortes e chuvas intensas”.

Destino

Os resíduos de podas, como galhos e folhas, ao serem triturados e reciclados, ganham uma nova função no meio ambiente. Após a trituração, a Enel fornece o material para parceiros usarem em compostagens, manutenção de parques e áreas verdes ou como reaproveitamento energético.

Um deles é o Zoológico de São Paulo, que utiliza o material para ser incorporado ao processo da UPCO (Unidade de Produção de Composto Orgânico) existente na instituição, gerando toneladas de adubo orgânico mensalmente. A destinação final é a Divisão de Produção Rural, uma fazenda que o Zoo mantém em Araçoiaba da Serra (SP), que produz hortaliças e forrageiras entre outros alimentos para os animais. O adubo gerado também é usado no paisagismo. Outra parte do material triturado é utilizado como substrato dos recintos abertos no setor de répteis, tais como jabutis, tartarugas e jacarés.

Para relatar um acidente elétrico envolvendo a arborização urbana, ligue para o canal de atendimento emergencial da Enel: 0800 7272 196.

LEIA TAMBÉM:

Ventania derruba árvore, que atinge carro e restaurante em São Bernardo