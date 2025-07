Após ventania, mais de 8 mil residências seguem sem energia no Grande ABC

A manhã desta terça-feira (29) começou com 8.403 residências ainda sem energia elétrica no Grande ABC, segundo dados atualizados do Mapa Falta de Luz da Enel Distribuição São Paulo. O número é resultado dos estragos causados pela ventania registrada na segunda-feira (28), que teve rajadas acima de 60 km/h e provocou quedas de árvores e galhos sobre a rede elétrica em diversos pontos da região.



LEIA MAIS: Mais de 44 mil imóveis ficam sem luz no Grande ABC após ventania

A cidade com maior número de unidades afetadas nesta manhã é São Bernardo, com 3.026 imóveis sem energia, o equivalente a 0,82% do total atendido no município. Na sequência aparecem Santo André (2.382 – 0,66%), Mauá (1.426 – 0,82%) e Diadema (1.102 – 0,60%).



Ribeirão Pires tem 363 consumidores ainda sem fornecimento (0,83%), Rio Grande da Serra, 35 (0,22%) e São Caetano, 69 (0,08%).



Na segunda-feira, o número de residências sem luz chegou a cerca de 44 mil em todo o Grande ABC. Na ocasião, a Enel afirmou que a tempestade havia danificado trechos da rede de distribuição principalmente nas zonas Sul, Leste e Oeste da Região Metropolitana.



“A companhia reforçou as equipes em campo que, no momento, atuam para normalizar o fornecimento de energia para cerca de 2% das unidades atendidas pela empresa na Região Metropolitana de São Paulo, incluindo a capital”, informou a distribuidora em nota.



A Enel orienta que os clientes priorizem os canais digitais para registrar falta de energia:

- Site: www.enel.com.br

- App Enel São Paulo (iOS e Android)

- WhatsApp (Elena): (21) 99601-960



O mapa de interrupções pode ser acessado em tempo real pelo site da empresa: Mapa Falta de Luz.