Ventania derruba árvore, que atinge carro e restaurante em São Bernardo

Os fortes ventos registrados no Grande ABC nesta segunda-feira (28) provocaram uma queda de árvore na rua Dr. Flaquer com a rua Clara Bassani, no Centro de São Bernardo. O local foi interditado e equipes aguardam para remover o pinheiro.

Um carro foi atingido, assim como o restaurante Yamaguchi. Segundo a Prefeitura de São Bernardo, não houve vítima.

"A Prefeitura de São Bernardo, por meio da Defesa Civil, informa que a árvore mencionada caiu na manhã desta segunda-feira, dentro do ambiente de um restaurante, localizado na região central. Não houve vítimas. Equipe da Defesa Civil foi acionada e sinalizou o local. Os danos se restringiram a um veículo e bicicleta, além do próprio restaurante", informou a administração municipal em nota ao Diário.